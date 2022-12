Gustavo Torrico recuerda a evistas que en legislaturas pasadas pactaron con el MNR





02/12/2022 - 18:10:24

El País.- El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, recordó este viernes a los seguidores del líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, también denominados “evistas”, que en legislaturas pasadas pactaron con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) para obtener una comisión en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La autoridad subrayó que cuando era jefe de bancada del MAS en el Legislativo, en uno de los gobiernos de Evo Morales, tuvieron que hacer “acuerdos” con el MNR para tener la presidencia de la Cámara de Diputados. “Entonces, se dio este tipo de cosas con el MNR, logramos que el MNR nos entregue la Comisión de Política Económica, que era una política, ustedes saben a qué me refiero. Nos dio la Comisión, lo que a nosotros nos sirvió, poniéndolo a nuestro diputado Santos Ramírez, crear la Ley de Hidrocarburos que posteriormente fue la nacionalización. Eso es hacer política; o sea, ¿nos hemos derechizado en ese tiempo? ¿Nos hemos vuelto gonistas en ese tiempo?, claro que no”, refutó Torrico. Las declaraciones del viceministro surgieron después que el ala dura del MAS tildara de traidores a sus colegas de partido que aprobaron la ley del censo que pidió Santa Cruz e impulsó la oposición en el Legislativo. El expresidente del Estado y líder nacional de Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, intentó evitar que la norma sea aprobada y luego promulgada porque, según él, sólo serviría como un trofeo político para los cívicos cruceños. Finalmente, el presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó la ley esta mañana y, poco después, Morales dijo que con la aprobación de la norma volvió la “pactocracia neoliberal” y que el oportunismo de algunos sometió al Gobierno. “Aquí adentro (en el Legislativo) todo se hace, – no sé si llamarlos acuerdos –, pero por lo menos en relacionamiento con la oposición, eso no es novedad. Yo cuando le escucho a algún parlamentario nuestro (del MAS) decir: ha hecho pacto con la derecha, se están derechizando, se están encamando, no sé qué cosas nos vienen a decir. Siempre ha ocurrido, ustedes cubren política, siempre, para todo, siempre, incluso para algunas leyes de algún departamento”, añadió Torrico. El viceministro argumentó que la promulgación de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo es un tema circunstancial y fue para que el Comité interinstitucional de Santa Cruz salga por la ventana en el paro que impuso por el censo y que duró 36 días. Respecto a las críticas de Evo Morales sobre la promulgación de la ley del censo, la autoridad sostuvo que en un principio Morales tenía razón al señalar que no se debería de tratarse una iniciativa legislativa que quite a las competencias del Órgano Ejecutivo, pero ahora que la Ley es una “ley perfume, que huele y no dice nada”, las criticas quedaron sin efecto. Añadió que en el MAS lo que existen son diferencias, pero no división, esto a pesar que el mismo Héctor Arce, “evista”, dijo que el oficialismo está fraccionado.