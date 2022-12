Matkovic anuncia demanda contra dirigente de la COB por discriminación a residentes croatas





02/12/2022 - 18:07:20

El Deber.- El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Ribera, informó que iniciará una demanda en contra del dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, por discriminar a residentes croatas. “Voy a iniciar una demanda en contra del dirigente de la COB que declaró que les daba 72 horas a los hijos de inmigrantes, para irse del país, voy a hacer notificar a la Embajada de la Unión Europea al consulado de Croacia en Bolivia para que se adhieran a esa demanda, y quiero saber qué posición, toma la justicia contra ese acto de discriminación, vamos a ver si tratan igual a las personas”, dijo. Sostuvo que el MAS y sus dirigentes afines “tienen que dejar de usar la justicia como les da la gana, que la misma sea un ente independiente, por eso es que todas las entidades internacionales, vienen y dicen que en Bolivia no hay justicia, porque no se puede llevar adelante un proceso con una justicia que tiene tanta manipulación política”. Recientemente, el Ministerio Público admitió tres procesos judiciales contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el líder cívico Rómulo Calvo y el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar; por los supuestos hechos violentos ocurridos en el paro cívico en Santa Cruz. El representante lamentó el hecho, señalando que en vez de buscar pacificar el país y entender la magnitud de lo que se logró, ve que el presidente Arce Catacora no comprende que la democracia es la búsqueda de consensos y, sin embargo, la entiende una derrota. Al mismo tiempo, agregó que, como miembro del ente legislativo departamental, se exigió en varias oportunidades explicaciones del porqué se suspendió el censo y se encontraron con acusaciones, amenazas y mentiras. Además, denunció que se está usando gente que armó el caso terrorismo para intentar armar casos en contra de dirigentes, que lo único que hicieron fue exigir que se cumpla la ley. “Creo que todas las partes han ganado y el Presidente del Estado, tiene que entender que todos los que vinieron antes que él, lo hicieron mal, por eso es que hoy día están en la situación que se encuentran. La ciudadanía cruceña lo único que hizo fue exigir un derecho y se encontró con una horda de gente financiada y pagada por extremista de ambos lados, que causaron daño a la población e utilizando instituciones del Estado para perseguir a la gente que pacíficamente reclamaba un derecho”, complementó.