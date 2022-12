Lluvia de críticas contra Arce: Debería decir de una vez que Evo quiere desestabilizar el Gobierno





02/12/2022 - 17:54:41

El Deber.- El presidente del Estado reveló que desde el mismo partido oficialista (MAS) esperan que su gestión fracase con el objetivo de acortar el mandato presidencial. “Para aquellos que desde mis propias filas coinciden en objetivos para acortar nuestro mandato, también quiero decirles que se equivocan, que el enemigo no está entre nosotros y que la unidad es la mejor arma que tiene el pueblo para derrotar intereses de grupos y personas”, declaró Arce. Asimismo, subrayó que sabe bien “que hay quienes quieren vernos fracasar de afuera y lamentablemente también algunos compañeros de adentro. Sé que existen personas que se esfuerzan por hacerme ver como un traidor a nuestro instrumento político, pero quiero decir que yo soy un militante más del MAS, del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, que no claudicaré en mi lucha por mejores días para el pueblo boliviano”, afirmó. Alberto Astorga, diputado por Comunidad Ciudadana, considera que al presidente Arce le falta orgullo propio, puesto que Evo Morales y Gerardo García ya lo expulsaron del MAS, por lo que "Luis Arce debería ser más duro, lanza mensajes subliminales sin poner el nombre de Morales. Él debería decir de una vez, Evo Morales quiere desestabilizar el gobierno y que va a haber un nuevo partido para el 2025". Claro ejemplo de esto fue lo manifestado por el expresidente y actual titular del MAS, Evo Morales, quien publicó en sus redes sociales que "Lamentamos que los asesores de imagen de nuestro hermano presidente, Lucho, están desactualizados. Promulgó la Ley del censo cuando el pueblo boliviano esperaba un mensaje acerca de las aguas del Silala. Regalo anticipado de Navidad para Tuto Quiroga, Camacho y Mesa". Por su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, tildó de 'ley perfume' a la Ley del censo, puesto que no afectó en nada. "No cambia en nada, no cambia el tiempo, ni las competencias. Fue una ventana de salida para el Comité Interinstitucional", aseguró. A lo que Evo Morales responde "nuestro hermano Satuco aclara que la Ley del censo era innecesaria porque no cambia absolutamente nada. Si la ley no cambia nada, ¿para qué la promulgaron? Si es perfume, como dice, debe ser por el mal olor del pacto con la derecha golpista. Leales siempre, traidores nunca". El viceministro le recuerda a Morales que cuando él (Torrico) era jefe de bancada del MAS en el Legislativo, en uno de los gobiernos de Evo Morales, tuvieron que hacer “acuerdos” con el MNR para tener la presidencia de la Cámara de Diputados. “Entonces, se dio este tipo de cosas con el MNR, logramos que nos entreguen la Comisión de Política Económica, que era una política, ustedes saben a qué me refiero. Nos dio la Comisión, lo que a nosotros nos sirvió, poniéndolo a nuestro diputado Santos Ramírez, a crear la Ley de Hidrocarburos que posteriormente fue la nacionalización. Eso es hacer política; o sea, ¿nos hemos derechizado en ese tiempo? ¿Nos hemos vuelto gonistas en ese tiempo?, claro que no”, afirmó Torrico a un medio de comunicación en la ciudad de La Paz.