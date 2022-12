Senasag declara alerta sanitaria por la influenza aviar en países vecinos





02/12/2022 - 17:44:22

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) declaró alerta sanitaria en el territorio nacional, ante la presencia de la influenza aviar en países vecinos, informó este viernes el director de la entidad, Javier Suárez. La influenza aviar es una cepa del virus de la influenza que infecta principalmente a las aves y tiene la capacidad de diseminarse a gran velocidad. “Declaramos la alerta sanitaria para que los productores avícolas refuercen todas las medidas de bioseguridad en sus predios afín de que no ingrese la enfermedad”, sostuvo el director del Senasag. La institución recomienda a los productores avícolas evitar el ingreso de aves silvestres a los galpones y asegurarse que el agua y alimentos no estén al alcance de estos animales. Asimismo, se debe alojar a las aves de granja en corrales enmallados cubiertos con techo y desinfectar al personal que ingresa a éstos, entre otras medidas de bioseguridad. El Senasag advirtió que introducir aves procedentes de otro país sin el certificado zoosanitario oficial de origen, es un delito. Suárez señaló que la influenza aviar no representa riesgos para el consumo de la carne y huevos de las aves producidas en el país. A los vendedores y expendedores de productos avícolas, carne y huevos, se les recomienda que los adquieran de granjas y mataderos registrados por el Senasag. En caso de sospecha de la enfermedad o mortandad de aves de granja o silvestres se debe notificar de manera inmediata al Senasag. Los veterinarios oficiales atenderán in situ a los animales en forma adecuada y para tomar las muestras para su respectivo análisis. Las autoridades sanitarias advirtieron que es importante que no se auxila, ni lleve a sus casas aves silvestres, ni muertas y que se notifique cualquier mortandad elevada. Bolivia es un país libre de influenza aviar y con las medidas de bioseguridad se busca garantizar este estatus. En la región se reportaron casos de la influenza aviar en Colombia, Ecuador y Perú. ABI