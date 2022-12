Toma de tierras en Pando deja un muerto y varios heridos





02/12/2022 - 12:47:56

La toma de tierras por la fuerza ha cobrado la vida de una persona y dejó varios heridos en Pando, luego del avasallamiento que se registró la madrugada de este viernes en la propiedad Barraca San Miguel, ubicada en el municipio Sena, en Pando. La propietaria del predio Janeth Vargas tuvo que escapar hacia el monte para resguardar su vida. “La señora Janeth tuvo que escapar hacia el monte, eran varias personas que irrumpieron en el predio, se mató a un joven y también hay varias personas heridas. Ella actualmente está en la Fiscalía declarando y le quieren echar la culpa, cuando ya se había denunciado el intento de toma hace días”, declaró a Página Siete Digital uno de los trabajadores del lugar. Fue una violenta emboscada la que sufrieron los zafreros de castaña que descansaban en la zona. El grupo de personas que perpetró el ataque estaba armado con rifles de salón, de acuerdo con el periodista Ricardo Gutiérrez, citado por el portal digital Gente. El Deber narra que eran cerca de las 20:00 del jueves. Janeth estaba acostada en una choza en un sector de su propiedad denominado ‘El Chorro’, cuando fue alertada por sus trabajadores de que los avasalladores llegaron para cumplir su amenaza, tomar sus tierras y matarla. “Solo se veían luces de linternas y se escuchaban los tiros que lanzaban hacia mi gente, fue traumático, nos emboscaron y me buscaban a mí”, contó entre lágrimas Janeth en entrevista con matutino cruceño. Con la ayuda de una pareja de trabajadores, Janeth logró escapar de la balacera. Caminó por más de tres horas en el bosque hasta que, cerca de medianoche, se encontró con otro grupo de sus trabajadores que se dirigían en moto al hospital del municipio de Sena, pues el enfrentamiento había dejado a varios heridos, de los cuales uno no resistió y murió. Los atacantes armados le habrían dado un plazo a la propietaria de ese predio para que abandonara el lugar junto con sus trabajadores, al haberse cumplido el ultimátum se registró el ataque a la propiedad, que dejó un trabajador zafrero fallecido y varios heridos, informa Página Siete. El periodista Gutiérrez relató que no se pudo establecer aún la identidad del fallecido, lo único que se conoce es que era oriundo de Riberalta, en Beni. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del hospital de Sena. Según Janeth Vargas en declaraciones a El Deber, las amenazas no son recientes. Empezaron el año pasado con varios intentos frustrados de tomar sus tierras; sin embargo, se intensificaron hace un par de semanas, cuando estas personas le dieron un plazo para salir de la propiedad, caso contrario correría sangre. Janeth asegura que los avasalladores serían liderados por dirigentes de la Central Campesina Sena San Lorenzo, que aún sabiendo que cuenta con la titulación de las 500 hectáreas y una certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que la ratifica como tutora, quieren adueñarse de su predio. “Juan Carlos Antelo, Gerson Racua, Daniel Trujillo, Esequias Ibana, Humberto Suárez y Napoleón Antelo, ellos son las personas que mandaron a estas personas para buscarme y matarme”, aseveró Janeth.