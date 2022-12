Pelé envía un mensaje tranquilizador a sus seguidores en medio de los temores por su salud





02/12/2022 - 12:19:42

RT.- Edson Arantes do Nascimento​, más conocido como Pelé, se pronunció este jueves en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores tras ser ingresado recientemente en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo. "Amigos, estoy en el hospital haciendo mi visita mensual", escribió el ídolo brasileño, de 82 años, en Instagram (propiedad de Meta, calificada como organización extremista en Rusia). El mensaje está acompañado de la fotografía de un edificio en Catar adornado con la imagen del exfutbolista y la frase: "Get well soon" ("Recupérate pronto"). Pelé agradeció al país sede de la Copa del Mundo por el conmovedor gesto. "Siempre es bueno recibir mensajes positivos como este. Gracias a Catar por este homenaje y a todos los que me envían buena energía", manifestó. Este miércoles se informó de la hospitalización del tricampeón del mundo por una hinchazón generalizada en todo su cuerpo. Luego de ser sometido a diversos exámenes, fue diagnosticado con una bronconeumonía, de acuerdo a un informe del centro de salud brasileño. En medio de la preocupación por la salud de la leyenda del fútbol, su hija, Kely Nascimento, se pronunció a través de redes sociales para transmitir calma e informar que su padre no acudió por "sorpresa" al hospital. "Los medios se están enloqueciendo otra vez y quiero calmar un poco las cosas. Mi padre está internado (...) no hay sorpresa ni emergencia", declaró.