Arce revela que dentro y fuera de su partido quieren verlo fracasar y acortar su mandato





02/12/2022 - 11:10:16

Durante su mensaje tras el anuncio de la promulgación de la Ley del censo, el presidente Luis Arce reveló que desde las propias filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) coindicen en objetivos de acortar su mandato y afirmó que el “enemigo” no está dentro de su Gobierno. "Para aquellos que desde mis propias filas coinciden en objetivos para acortar nuestro mandato, también quiero decirles que se equivocan, que el enemigo no está entre nosotros y que la unidad es la mejor arma que tiene el pueblo para derrotar intereses de grupos y personas", dijo. El mandatario afirmó que la oposición quería ver al Gobierno “fracasar”, sin embargo, lamentó que “algunos compañeros” del mismo partido tenían los mismos intereses. “Sé que hay personas que se esfuerzan por hacerme ver como un traidor a nuestro instrumento político, quiero decirles, que yo soy un militante más del MAS – IPSP, que no claudicaré en mi lucha por mejores días para el pueblo boliviano y aquellos que desde mis propias filas coinciden en objetivos para acortar nuestro mandato también quiero decirles que se equivocan”, sostuvo. Aseguró el “enemigo” no está entre los mismos militantes del partido y reivindicó que la unidad es la “mejor arma que tiene el pueblo para derrotar intereses de grupos y personas”. “La derecha fascista hace lista de traidores en Santa Cruz y es lamentable que algunas personas de nuestro instrumento político también elaboren listas de supuestos traidores”, sostuvo. En ese sentido, defendió la aprobación en el Legislativo y la posterior promulgación de la “Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral”. “La democracia interna debe ser profundizada y la unidad fortalecida. Gritar que se consuma un golpe de Estado que haya derramamiento de sangre del pueblo, no es traición, la vida es el valor supremo a cuidar”, añadió. Aseguró además que sus principios ideológicos y valores “nunca se negocian” a pesar de los persistentes ataques y críticas hacia su Gobierno. “Mi conciencia, no tiene precio”, añadió.