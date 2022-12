Elon Musk bloquea la cuenta de Kanye West en Twitter





02/12/2022 - 09:06:41

El director general de Twitter, Elon Musk, anunció este viernes la suspensión de la cuenta del rapero estadounidense Ye, antes conocido como Kanye West. "Me esforcé al máximo. A pesar de ello, [Kanye] volvió a violar nuestra norma contra la incitación a la violencia. La cuenta será suspendida", escribió el empresario en la red social. La decisión se produce después de que el artista publicara una serie de tuits antisemitas. Este jueves, Kanye compartió una imagen que combinaba una cruz esvástica con una estrella de David, solo horas después de declarar en una entrevista que "ama a los nazis" y que le gusta Adolf Hitler. El rapero había subido además una antigua fotografía de Musk con el torso desnudo sobre un yate bajo la frase: "Recordemos siempre este como mi último tuit". Al respecto, el dueño de la plataforma aclaró que la cuenta del músico fue bloqueada por "incitación a la violencia" y no por la "desfavorecedora" instantánea suya. Posteriormente, Kanye se remitió a la red social Truth Social, donde publicó varios mensajes de texto que, aparentemente, Musk le había enviado y en los que el magnate parecía intentar razonar con él sobre sus tuits. Inicialmente, West recibió una notificación informándolo de que se le prohibía tuitear durante 12 horas por violar las reglas de la plataforma y luego su cuenta fue suspendida. Musk insistió en que había hecho todo lo posible para evitar lo sucedido. No es la primera vez que Kanye rompe las condiciones de uso de Twitter. Su cuenta ya había sido suspendida en octubre por un mensaje considerado antisemita en el que amenazaba a "los judíos". El perfil de la estrella fue restablecido a finales de ese mismo mes. Me gusta Hitler El rapero declaró que "ama a los nazis" y que le gusta Adolf Hitler. Así lo dijo este jueves durante el programa de entrevistas 'InfoWars', de Alex Jones, propulsor de teorías de la conspiración y difusor mediático de ideas de extrema derecha. Durante la conversación, Jones comentó la ola de indignación contra Ye, provocada por anteriores declaraciones que han sido tachadas de antisemitas, y dijo que el rapero no es Hitler o un nazi, por lo que no "merece ser llamado así y demonizado". Sin embargo, tras esas palabras, West declaró: "Vale, veo cosas buenas en Hitler también". "De ese tipo que inventó las autopistas e inventó el mismo micrófono que yo utilizo como músico, ahora no puedes decir en voz alta que haya hecho algo bueno. Yo he terminado con eso. He terminado con las clasificaciones", afirmó, y añadió que "todos los seres humanos pueden mostrar algo de valor que aportaron, especialmente Hitler". Un poco más tarde, cuando Jones afirmó que no le gustan los nazis y el programa estaba ya por entrar en una pausa publicitaria, Ye dijo por el micrófono: "Me gusta Hitler". "No me gusta la palabra 'mal' junto a 'nazis'. Amo a los judíos, pero también amo a los nazis", señaló posteriormente.