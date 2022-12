Expertos ven necesidad de fiscalizar a BoA tras pésima calificación externa





02/12/2022 - 07:21:14

Los Tiempos.- La estatal Boliviana de Aviación (BoA) fue calificada como una de las peores aerolíneas de Sudamérica, de acuerdo al rating de Skytrax, una organización internacional con base en Londres, Reino Unido, que realiza este trabajo desde hace 30 años. Dos expertos en aeronáutica cuestionaron la administración de la aerolínea y señalaron que es necesario aplicar labores de fiscalización. El rating de Skytrax fue realizado en 2020 y actualizado en 2022, de acuerdo a la web de esta organización. En ella se otorgó a BoA dos estrellas sobre cinco, lo que equivale a un producto o servicio "que no cumple con los niveles de calidad para una operación típica del formato de la aerolínea" y cuando el trato del personal "es pobre, inconsistente y/o poco amigable". Al respecto, el experto en aeronáutica Jorge Valle señaló que BoA "hace méritos para recibir una calificación baja, puesto que hay demasiadas quejas debido a un descuido tremendo en la administración. “Todo el tiempo escuchamos de retrasos, atención deficiente, de aeronaves antiguas. Creo que no se está exagerando al dar esta calificación", dijo. Asimismo, Valle indicó que "hace falta una auditoría seria", pues todas estas malas percepciones y reclamos contra la empresa deberían ser atendidas desde el directorio y desde el Ministerio de Obras Públicas, lo cual aparentemente no ocurre. Asimismo, el abogado y experto en aeronáutica Omar Durán afirmó que instituciones como la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Navegación Aérea y Aeropuertos de Bolivia (Naabol) deberían pronunciarse ante las continuas quejas por deficiencias de BoA. "Pero callan y no dicen nada, y BoA cree que nadie le dirá nada, pero esta calificación internacional refleja la realidad. Esto es un jalón de orejas para el gerente, Ronald Casso, y para el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño", dijo Durán. ¿Manejo político? Ambos especialistas coincidieron al señalar que la raíz de la mala imagen de BoA es su manejo político y poco profesional, y no así un bajo presupuesto, como podría pensarse. Para el próximo año se prevé que BoA sea la segunda empresa estatal con más ingresos (2.713 millones de bolivianos) después de YPFB (46.284 millones). Valle recordó que BoA tiene prácticamente un monopolio del negocio aeronáutico en el país, con Ecojet y Amazonas operando de forma marginal. Durán destacó que este sector es altamente rentable, por lo que las fallas se deben a un manejo político. BoA desacredita la evaluación El gerente general de BoA, Ronald Casso, dijo que la certificación de Skytrax se hizo en 2020, por lo que sería un sondeo expirado, según una publicación del portal Eju. Añadió que esta consultora "es y ha sido cuestionada por la objetividad y metodología con las que realiza sus encuestas". En esa línea, dijo que la estatal tiene certificación internacional IOSA, "que es la máxima certificación de las aerolíneas y es muy reconocida". Mediante un comunicado, agregó que dentro de la encuesta están aerolíneas de distinta índole, carácter y condición a BoA, ya sean origen, administración, sustentabilidad, etc., por tanto, representa una comparación poco viable.