ALP denuncia ante Fiscalía a exconsejero Alcón por un soborno de $us 50.000





02/12/2022 - 07:17:53

Página Siete.- La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado remitió a la Fiscalía Departamental de La Paz una denuncia por “cohecho” contra el expresidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, quien en marzo de 2020 presuntamente le ofreció al exdiputado Amilcar Barral un soborno de 50.000 dólares y 36 cargos en el Órgano Judicial para evitar un juicio de responsabilidades en su contra. “¿Qué es lo que quiere? Le doy 36 pegas en el Consejo de la Magistratura y 50.000 dólares”, fue la propuesta que Alcón le hizo a Barral, según la resolución N.º 29/2021-2022 que dicha Comisión elaboró el 24 de octubre de este año. La misma está firmada por ocho diputados, presididos por Lidia Tupa Zelaya (MAS), y señala que todos los antecedentes deben ser remitidos a la Fiscalía de La Paz. La relación de hechos señala que Alcón ofreció a Barral esos cargos judiciales y el dinero en marzo de 2020. A cambio de esto, el entonces consejero pedía que el legislador “no presente las pruebas que tenía en su poder para el proceso que se le seguía (a Alcón) en la Comisión de Justicia Plural (...) por la supuesta comisión de una serie de delitos de corrupción en la designación de aquellos 169 jueces ordinarios”, dice el texto. Según el documento al que accedió Página Siete, el ofrecimiento se hizo en la oficina particular del exdiputado, donde hablaron por más de 45 minutos. En contacto con este medio, Barral manifestó ayer que recibió al consejero luego de que éste lo llamara y pidiera una audiencia, pero luego de oír la propuesta, el aludido aseguró que le abrió la puerta de su oficina para que Alcón se retire, su respuesta al ofrecimiento fue: “Disculpe, doctor, me está ofendiendo, puede desocupar mi silla”. El exdiputado manifestó que él informó sobre este hecho a la Comisión de Justicia Plural. “Asimismo, el denunciante, Amilcar Barral Cabero, en fecha 12 de marzo de 2020, en oficinas de la Comisión de Justicia Plural, en sesión ordinaria de la referida fecha, en presencia del pleno de la Comisión y medios de comunicación, ratificó (la denuncia) en presencia del exconsejero Gonzalo Alcón (sobre) la visita que éste realizó a las oficinas del denunciante”, señala otra parte de los antecedentes de la denuncia. Ministerio Público Página Siete contactó a la diputada Tupa para consultar sobre la fecha exacta en la que se entregó el documento a la Fiscalía de La Paz, ella se limitó a responder que el documento ya fue presentado. No obstante, desde la Fiscalía General, en Sucre, se informó que aún no se notificó con dicho documento, por lo que aún no hay una investigación abierta por esa denuncia. Se observó que el proceso contra Alcón merece un tratamiento especial en la Asamblea Legislativa, porque éste llegó a ese cargo como una autoridad electa por voto popular y que esto amerita un juicio de responsabilidades. Sin embargo, en el inciso 5.5 del “análisis fáctico y jurídico del caso”, realizado por los ocho diputados, éstos sostienen que el intento de soborno atribuido a Alcón “no constituye un hecho ilícito cometido en el ejercicio específico de sus funciones”. Entre los antecedentes, se tiene que la denuncia sobre el incidente de marzo de 2020 fue presentada el 8 de julio de este año, por los actuales miembros del Consejo de la Magistratura, cuando era presidida por Marvin Molina, también firmaron el documento Mirta Meneces y Omar Michel. Hay encubrimiento Denuncia El exdiputado Amilcar Barral afirmó que hay un encubrimiento en favor del expresidente de la Magistratura Gonzalo Alcón, a quien denunció de sobornarlo. Aseguró que, luego de que revelara este hecho, no se hizo nada para investigar y sancionar al exconsejero. Silencio Desde su destitución, en julio de 2021, Alcón no reapareció ante los medios y se desconoce el estado del proceso abierto en su contra y de su colega, Dolka Gómez, por presunto nepotismo. Ambos fueron sustituidos por Marvin Molina y Mirtha Meneses. Alcón no atendió las llamadas de este medio.