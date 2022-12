Suman pedidos para enjuiciar a Evo y ven que Gobierno disimula el fracaso





02/12/2022 - 07:13:14

Página Siete.- Tras conocerse la sentencia del caso Silala en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sumaron los pedidos del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), de autoridades y de legisladores para un juicio de responsabilidad en contra del expresidente Evo Morales. Entre tanto, diplomáticos ven que el Gobierno trata de disimular el fracaso de este litigio. La presidenta de Comcipo, Roxana Graz, calificó de “traidores de la patria” a Morales y al equipo boliviano que estuvo a cargo de este proceso. Anunció que como cívicos interpondrán denuncias. “Han ido entregar estas aguas, pierde Potosí y Bolivia, está confirmada la traición a la patria. Evo Morales, Eduardo Rodríguez Veltzé, David Choquehuanca, Álvaro García (Linera), Héctor Arce Zaconeta, el director de Diremar, Wilfredo Chávez, son unos traidores. Vamos a interponer juicio de responsabilidades, por incumplimiento de deberes, daños económicos al Estado”, aseveró. El gobernador de La Paz, Santos Quispe, apuntó al exgobernante como el principal responsable de la derrota boliviana. Añadió que debe ser procesado mediante juicio de responsabilidades, por incumplimiento de deberes. “Aquí hay un incumplimiento de deberes y la justicia tiene que actuar con Evo Morales, porque estas cosas no se deben tolerar, no se deben permitir. Esa persona más se dedicó a hacer política, pero en la parte jurídica sus abogados no se han armado.”, sostuvo. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, escribió: “estas dos derrotas en La Haya son el legado de la politiquería irresponsable y violenta que sembró Morales y que el pueblo no debe olvidar. Tendría que abrirse un juicio de responsabilidades por semejante daño que le hizo al país”. El diputado de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedrazas manifestó que el expresidente “traicionó a la patria” e incumplió con la Ley 320, que declara a las aguas del Silala como “recurso estratégico”. Su colega Iván Canaviri adelantó: “iniciaremos procesos no solo a Evo Morales, sino a todo su gabinete incluyendo a Luis Arce por daños económicos al Estado y traición a la patria”. El jefe de bancada en Senado de Creemos, Henry Montero, recordó que en 2016 Morales prometió demostrar en la CIJ que el Silala no era un río internacional, y que Chile nos “robaba agua”. Añadió que debe presentarse procesos contra el exmandatario y su gabinete. “En consecuencia, Morales y su gabinete, entre ellos David Choquehuanca y otros, deben comparecer sobre la derrota en política exterior, la pérdida de la demanda en La Haya sobre el río Silala, además de la salida al mar, en 2018. Las demandas en La Haya fue por cálculo político para perpetuarse en el poder”, remarcó. El canciller Rogelio Mayta dijo que la CIJ dictó que Bolivia tiene soberanía sobre las canales artificiales y que puede desmantelarlos. Según el titular de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Emerson Calderón, el tema de una compensación no está descartado. El presidente Luis Arce saludó que la Corte reconozca la soberanía sobre desmantelar los canales. “Bolivia resolvió la controversia con un pueblo hermano gracias al trabajo basado en estudios científicos y a nuestra estrategia de relaciones internacionales”, enfatizó. El exembajador Jaime Aparicio lamentó que el Gobierno no reconozca que el Movimiento Al Socialismo no pudo encarar bien el proceso del Silala. Aseguró que demoler los canales requerirá estudios y una notificación al vecino país, y no se “dará por dar”. “El Gobierno solo trata de justificar la derrota. Con el litigio del mar, es la segunda derrota en La Haya. Bolivia ha cambiado su postura histórica y añadido el informe de una empresa danesa que ratifica que el Silala era un curso de agua transfronterizo. El Gobierno dice que la haya les otorgó soberanía sobre los canales, el uso compartido de las aguas, para eso no había necesidad de ir a un juicio”, subrayó. El diplomático Javier Viscarra cuestionó que desde el Ejecutivo se trate de mentir al país, puesto que quedó en evidencia que el fallo no favorece a Bolivia. “Los políticos mintieron, mintieron cuando dijeron que eran aguas soberanas de Bolivia y nacen como manantiales, ahora dicen que la compensación está pendiente, Chile fue claro al decir que no tiene deuda alguna con Bolivia (...). Lo grave es que se conocía estas características y se amenazó a Chile. Ahora se quiere aprovechar el tema de desmantelar para negociar, no es muy ético en el ámbito de la diplomacia”, puntualizó. Entre tanto, según Rodríguez Veltzé en el proceso por el Silala no hubo “ni ganadores ni vencidos” e instó a mejorar las políticas sobre recursos hídricos transfronterizos.