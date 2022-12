Mesa dice que el gobierno del MAS le debe una explicación al país sobre el fallo en el caso Silala





01/12/2022 - 19:37:32

Página Siete.- El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa se refirió al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre las aguas del Silala y dijo que el gobierno del MAS le debe una explicación urgente al país respecto a este tema. Para Mesa, la resolución de la Haya –en sentido de que las aguas del Silala son de curso internacional y Bolivia no recibirá compensación– muestra una debilidad en la política exterior boliviana. “La decisión de la CIJ sobre el Silala, muestra la debilidad de la política exterior boliviana y devela la improvisación, irresponsabilidad y sobre todo opacidad por parte del Estado en un tema tan importante. El gobierno del MAS debe una explicación clara y urgente al país”, escribió en Twitter. La tarde de este lunes el presidente, Luis Arce, aseguró que el trabajo de Bolivia estuvo basado en estudios científicos y en una estrategia de relaciones internacionales, lo que resolvió una controversia con pueblos hermanos. “La CIJ ratifica nuestros derechos sobre las aguas del Silala y nuestra soberanía sobre el desmantelamiento de los canales artificiales”. La CIJ consideró que la mayoría de las reclamaciones y cuestiones presentadas por ambos países habían quedado resueltas durante el proceso judicial y contestó a todos los puntos con una misma frase: “Ya no tiene ningún objeto, y, por tanto, el tribunal no está llamado a tomar ninguna decisión”.