Algunos medios la publicaron: La ABI anunció la promulgación de la Ley del Censo y minutos después la eliminó de su portal





01/12/2022 - 19:34:10

La Agencia Boliviana de Información (ABI) dependiente del Estado, publicó la noticia de que el presidente Luis Arce había promulgado la Ley del Censo, pero minutos después la eliminó de su portal de noticias. Algunos medios nacionales alcanzaron a verla y publicarla en ediciones digitales que también más tarde debieron borrarla de sus ediciones. La noticia destacaba la promulgación de la Ley por parte del presidente Luis Arce y replicaba palabras textuales del vocero presidencial. Jorge Richter, para ratificar la nota. Según el portal oficial, el portavoz presidencial informó este jueves que el presidente del Estado, Luis Arce, promulgó la Ley N.° 1492 de 30 de noviembre de 2022 de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral y explicó que, con la norma, se garantiza la tranquilidad de la población cruceña que realizó 36 días de paro obligatorio. El vocero Jorge Richter manifestó a EL DEBER: "Yo no me referí a la promulgación (...) Yo no he hecho esa referencia". De acuerdo con el vocero, este jueves dio una conferencia que está subida en la plataforma de Bolivia TV y no se refirió al tema. Efectivamente, en el video que publica el canal estatal bajo el título: "Presidente Luis Arce promulgará la ley de aplicación de resultados del Censo", Richter se refiere a diversos temas y no a la Ley del censo. Alcón aclara que hay un plazo de 10 días para promulgar la ley del censo Más tarde, la Agencia ABI, publicó una noticia de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien aclaró que dicha ley todavía no fue promulgada. “Todavía no se ha promulgado la ley, eso corresponderá en las siguientes horas o días, dentro de este periodo de 10 días que tiene para promulgar dicha ley. Lo importante es que había que darle certidumbre al país”, explicó e insistió en que “estamos dentro del plazo que se va a promulgar la ley, esos 10 días que corresponden”. La Constitución Política del Estado establece el plazo de 10 días para que el Presidente del Estado promulgue una ley sancionada en el Legislativo.