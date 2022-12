Rodríguez Veltzé sobre el fallo del caso Silala: Ni ganadores ni vencidos





01/12/2022 - 19:18:26

Página Siete.- El expresidente y exagente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, señaló que el fallo sobre el caso Silala terminó sin ganadores ni vencidos. “CIJ reconoce coincidencias en aplicación del Derecho Internacional, estudios científicos y alienta acuerdos. Ni ganadores ni vencidos, a mejorar políticas sobre recursos hídricos transfronterizos”, escribió el agente en su cuenta de Twitter. La mañana de este jueves la CIJ, en su fallo, no se pronunció sobre la naturaleza del Silala, porque tanto Chile como Bolivia coinciden en que se trata de un río de curso internacional, por lo que ese estamento reafirmó que, en esencia, las partes están de acuerdo en ese aspecto, medular en la disputa. Rodríguez Veltzé respondió a algunos comentarios sobre el caso y dijo que el fallo también favorece a Bolivia. “Las coincidencias eliminaron los objetos de las demandas, hoy son desafíos para acuerdos sobre los recursos transfronterizos”, acotó. Concluyó que las declaraciones “políticas” no fueron presentadas ni consideradas por la CIJ. “Bolivia concurrió al proceso a través de sus alegatos, memorias y con pruebas consistentes”. Este jueves la CIJ determinó que las aguas del Silala tienen un curso internacional. “La Corte toma nota de la aceptación de Bolivia del fondo de la conclusión A de Chile. En vista de que las partes están de acuerdo en que el río Silala es un curso de agua internacional y la aplicabilidad del derecho internacional consuetudinario, la Corte constata que la demanda A de Chile queda sin objeto, por lo tanto, la Corte no necesita tomar una decisión”, indicó la jueza Joan E. Donoghue, presidenta de la Corte Internacional de Justicia.