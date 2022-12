Shakira y Piqué confirmaron su separación ante un juez en Barcelona





01/12/2022 - 12:52:38

Infobae.- Aunque Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación el pasado 4 de junio, solo hasta este 1° de diciembre la ruptura se hizo legalmente oficial. Según se conoció en medios internacionales, la expareja de famosos acudió en la mañana de este día al Juzgado de Primera Instancia y de Familia Nº 18 de Barcelona para formalizar la separación. La cantante y el deportista firmaron oficialmente el acuerdo de separación, el cual tardó bastante en lograrse debido a que no estaban de acuerdo en qué hacer con la custodia de sus dos hijos Sasha y Milán. Finalmente, el futbolista accedió a que la barranquillera tuviera la custodia y se los llevara a vivir en Miami, por ello hasta ahora firmaron el acuerdo. Sobre las 9:30 de la mañana de este jueves, la primera en hacer presencia en el juzgado fue la cantante Shakira, vestida con gafas oscuras y un traje deportivo negro, mientras que minutos más tarde hizo presencia su expareja Gerard Piqué. Los hechos se dieron en Barcelona, específicamente en la Ciudad de la Justicia, lugar en el que se encuentran los juzgados de esa ciudad y al que la colombiana ha acudido en varias ocasiones este año, ya sea para discutir los pormenores de la separación con Piqué, o para defenderse de las autoridades españolas que la acusan de evadir impuestos. Aunque los famosos no se encontraron a las afueras del lugar, se sabe que ambos se presetaron ante el juzgado de primera instancia y familia número 18 de Barcelona, en dónde solo firmaron el acuerdo de separación con las claúsulas que han discutido durante los últimos meses. Sin embargo, cada uno firmó el acuerdo en momentos diferentes. Medios españoles resaltaron que, aproximadamente, la pareja estuvo en el lugar hora y media. Primero llegó la barranquillera y, según detallaron fuentes citadas por La Vanguardia, entró a la oficina del juzgado número 18 para firmar el documento que acordaba su separación de Gerard Piqué. Cuando la colombiana salió de la sala y abandonó el recinto, hizo presencia el famoso futbolista para también firmar el documento que confirma que su relación, de más de 12 años con la colombiana, terminó.



¿Qué establece el acuerdo entre Shakira y Piqué? Cabe recordar que, desde que empezó el proceso de la separación entre los dos famosos, la mayor diferencia entre la expareja ha sido quién se queda con la custodia de los dos niños. Mientras Shakira deseaba llevarse a sus hijos a Miami, en donde iniciaría una nueva vida alejada de España, el futbolista no aceptaba que la barranquillera alejara a sus hijos de su país natal. Sin embargo, en una pasada reunión a inicios del mes de noviembre, Shakira logró quedarse con la custodia de los niños y llevárselos a Miami, luego de que Piqué diera su brazo a torcer. Según medios internacionales, las partes se vieron en la mansión en la que vivió la familia Piqué Mebarak, y discutieron durante 12 horas. La información la dio a conocer el medio Vanitatis, en donde se confirmó que la reunión terminó a las 12:30 de la madrugada de este martes y en la que la gran conclusión fue: Milán y Sasha se irán a Miami con su madre. Señalaron que la mudanza de la colombiana y sus hijos se dará pasadas las festividades de Navidad, pero antes del 2023 ya estarán en su nueva casa en los Estados Unidos.