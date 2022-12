La CIJ determina que no hay duda que el Silala es de curso internacional y que Chile tiene derecho a su uso





01/12/2022 - 12:34:07

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves que “no hay duda” que el Silala es un curso de agua internacional, que fluye desde Bolivia hacia Chile, y que Chile tiene derecho a un uso razonable y equitativo de las aguas. “Las aguas del Silala, ya sean superficiales o subterráneas, constituyen un conjunto unitario que fluye desde Bolivia hacia Chile y hacia una desembocadura. No hay duda con respecto a que el Silala es un curso de agua internacional”, afirmó la juez Joan E. Donoghue. Según la Donoghue, tanto Bolivia como Chile concordaron en que con arreglo al derecho consuetudinario internacional, tienen derecho a un uso razonable y equitativo de las aguas de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, por lo tanto, es un “recurso compartido”. La CIJ indicó que Bolivia tiene el “derecho soberano” a mantener o desmantelar los canales artificiales en su territorio, y restablecer los humedales en su territorio de acuerdo con el derecho internacional. “Bolivia tiene el derecho soberano de decidir qué es lo que sucede con las infraestructuras que están en su territorio en un futuro si habrá de mantenerlas o desmontarlas”, afirmó. Posición boliviana El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, sobre la decisión del principal órgano judicial de Naciones Unidas, declaró, en la línea de la resolución de la controversia con Chile, que la sentencia “da importantes certezas” al país. Una de ellas, dijo, es que el máximo Tribunal de justicia de Naciones Unidas ha dejado claro que Bolivia tiene derecho sobre la canalización de los bofedales que se ha realizado en su territorio y que discurren hacia territorio chileno. “La Corte también ha dejado claro que Bolivia tiene derecho al uso equitativo y razonable sobre las aguas del Silala, por lo que queda claro que Chile no tiene ningún derecho adquirido para el uso del total de las aguas como pretendía en su demanda”, remarcó. También, agregó la autoridad, para la CIJ está claro que Bolivia tiene derecho a recuperar los bofedales que han sido deteriorados por la canalización del Silala. El fallo del Tribunal también considera que Bolivia no ha incumplido en ningún momento las obligaciones del Derecho Internacional, como lo señalaba la demanda de Chile, recordó el ministro. Posición chilena El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró este jueves que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya es “sólido”, “fundamentado” y “categórico” y que el máximo tribunal de las Naciones Unidas reconoció que el río Silala, que nace en Bolivia, es internacional. “Nuestro país puede estar tranquilo con la sentencia. Hemos obtenido la certeza jurídica que fuimos a buscar!”, reconoció el mandatario chileno en una declaración oficial desde el palacio La Moneda, sede de Gobierno.