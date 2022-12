Boxeador argentino reta a Canelo a un duelo por su amenaza a Messi





01/12/2022 - 10:32:06

La derrota de la Selección mexicana ante Argentina el pasado fin de semana generó la desilusión de los aficionados que apostaban que México vencería en el partido del Mundial de Qatar. Pero el fracaso de los mexicanos en la cancha no generó tanto enojo, como lo sucedido en el camerino de los jugadores argentinos. La afición no dejó pasar desapercibido un vídeo donde se ve a Lionel Messi, aparentemente pateando una camiseta de la selección mexicana que intercambió con un futbolista azteca al final del partido. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo, causando la ira de fanáticos del deporte y de celebridades que han salido a defender su patria. Entre ellos, el boxeador Saúl Canelo Álvarez, quien reaccionó con una contundente amenaza contra Messi por su supuesta falta de respeto. "Que le pida a Dios que ¡no me encuentre!... Así como respeto Argentina ¡tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo", dijo. Su comentario calentó los ánimos de los aficionados en ambos países, que inmediatamente reaccionaron a la amenaza de Canelo. El peleador argentino Ezequiel Matthysse no se quedó con los brazos cruzados y envió un claro mensaje al pugilista mexicano. "Si alguien se mete con Messi, saltamos todos los argentinos", aseguró a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. "Ojo, perro. Si alguno salta, va a saltar mi bandeja. Guarda, guacho. Con Messi no, eh". Matthysse además retó a Canelo a un duelo de 12 rounds en el ring. "Cuando quiera 12 raun en Las Vegas", escribió junto al vídeo. Tras varios días de polémicas y explicaciones incluso de algunos jugadores mexicanos de que Canelo había interpretado mal las imágenes, el boxeador ofreció este miércoles sus disculpas. "Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país", expresó en Twitter. "Hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Mess y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí….Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final".