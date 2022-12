Maduro condiciona garantías electorales al levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela





01/12/2022 - 09:32:15

VOA.— El presidente Nicolás Maduro aseguró que las licencias que ha otorgado el gobierno de Estados Unidos a la petrolera estadounidense Chevron, “van en la dirección correcta”, aunque dijo que no son suficientes para Venezuela y exigió el total levantamiento de las sanciones internacionales. “El ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, ha informado ayer que en los próximos días se van a formar todos los contratos operativos con la empresa Chevron en el marco de la ley venezolana y de la Constitución y será muy positivo para Venezuela”, dijo el miércoles en conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el sábado una licencia que autoriza a la petrolera estadounidense Chevron producir y extraer petróleo venezolano y exportarlo a Estados Unidos. Sin embargo, la licencia presenta restricciones, como la no autorización del pago de impuestos, regalías y dividendos al gobierno venezolano. El martes, El Aissami, informó que sostuvo un encuentro con el presidente de Chevron, Javier La Rosa, y anunció la firma de acuerdos con la petrolera estadounidense para reanudar las operaciones petroleras en el país. La liberación de la licencia ocurrió luego de que el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición reanudaron la mesa de diálogo en México, donde firmaron un acuerdo que anticipa la creación de un Fondo para la Atención Social con recursos congelados en el exterior, y que será administrado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), para atender las necesidades más urgentes en Venezuela. Al respecto, Maduro dijo esperar que la liberación de más de 3.000 millones de dólares ocurra de “inmediato” para comenzar a financiar los proyectos de electricidad, agua, educación, salud y mitigación de daños por las lluvias. “Esperamos que no se dilate, no se retarde por ninguna razón el cumplimiento de este acuerdo”, dijo el miércoles. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno en los diálogos en México y presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, destacó que, si bien los fondos serán administrados por la ONU, “toda” la administración será basada en las leyes y la Constitución de Venezuela y los órganos rectores serán el Ministerio de Salud, el Ministerio de Electricidad y el Ministerio de Interior y Justicia. “Son quienes han diseñado con sus técnicos y han acordado con los técnicos de la Plataforma Unitaria todos estos proyectos”, aclaró.

Camila Fabri, la esposa italiana del empresario colombiano Álex Saab, durante una caravana organizada por el movimiento "Free Alex Saab" en Caracas, Venezuela, el 18 de agosto de 2022. El mandatario venezolano dijo, además, que, para continuar avanzando en las negociaciones, el control de Citgo, filial de PDVSA en EEUU, debe ser devuelta a Venezuela y que los dividendos que ha generado entre 2019 y 2022, deben ser “liberados” a cuentas venezolanas para inversión social. Maduro adelantó que en los próximos días activarán diálogos “con todas las oposiciones” para ir “visualizando” los escenarios electorales futuros de Venezuela y avanzar en la ampliación de garantías para que las elecciones sean libres, transparentes y justas. “Con la Plataforma Unitaria de Venezuela en su momento, primero tenemos que ver si cumplen o no cumplen su palabra (…) vamos a dialogar porque nosotros queremos unas elecciones libres, libres de sanciones, libres de medidas coercitivas, o hay elecciones libres de sanciones o hay elecciones libres de sanciones, ahí está el dilema”, advirtió. “¿Elecciones libres quieren, justas y transparentes?, elecciones libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales, que las quiten todas, que se las lleven todas para ir a unas elecciones frescas, bonitas, buenas, en el momento en el que la Constitución determina, el Consejo Nacional Electoral (CNE) como órgano rector”, continuó. Hace trece meses el gobierno de Maduro decidió suspender el proceso facilitado por Noruega, tras la extradición a EEUU del empresario colombiano Alex Saab, procesado por lavado de dinero proveniente de presuntos negocios corruptos con el gobierno venezolano. Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos ha vendio insistiendo en que la posible suspensión de las sanciones está supeditada a las negociaciones en México. “Cualquier decisión de Estados Unidos de levantar sanciones, incluso en el sector petrolero, será en base a las negociaciones en México”, aseguró hace meses Juan González, director sénior del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, en entrevista con la cadena radial colombiana W Radio.