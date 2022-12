Escándalo sexual en la selección de Serbia: Vlahovic y Gudelj fueron acusados de involucrarse con las esposas de dos compañeros





01/12/2022 - 09:17:13

Infobae.- El Mundial Qatar 2022 comenzó a definir esta semana con los 16 clasificados a los octavos de final y, en la previa a esta instancia, estalló un escándalo de proporciones mayores en la selección de Serbia. Dusan Vlahovic y Nemanja Gudelj fueron acusados de mantener relaciones sexuales con las esposas de Predraj Rajkovic y Luka Jovic. Los cuatro jugadores son parte de la delegación que disputa la Copa del Mundo. Toda esta situación fue dada a conocer por un periodista que cubre el día a día del seleccionado para una cadena de habla inglesa. Richard Wilson divulgó los detalles en un hilo de mensajes volcados en su cuenta personal de Twitter. En esos tweets, aseguró que la falta de minutos del delantero de la Juventus en este Mundial, donde solo ha jugado menos de media hora en la derrota contra Brasil, estaba vinculado a una decisión del técnico más que a razones físicas. Las fuentes allegadas al futbolista le reconocieron que, en el segundo ítem, está al 100% de su potencial. A continuación, profundizó en este tema, pero bajó los decibeles de su información al calificarla como un “rumor” sin confirmación. “No estoy diciendo que las cosas al comienzo de este hilo hayan sucedido, solo digo cuál es el rumor ampliamente difundido. Pero lo que sucedió daría crédito a la teoría de que hay una gran pelea que involucra a Vlahovic y que el estado físico no es lo único por lo que no juega”, manifestó Wilson. El reportero también contó que Gudelj habría tenido una aventura con Sofija Milosevic, pareja de Jovic, y esta infidelidad habría derivado en una pelea entre ambos jugadores durante un entrenamiento. Según Wilson, esta aventura sucedió la noche siguiente al debut frente a Brasil e hizo que el volante central se quede en el banco los 90 minutos del empate 3-3 ante Camerún. Con el paso de las horas, los rumores se acrecentaron y no quedó solamente en un dicho de una persona. El tema tomó mayor entidad porque llegó a la conferencia de prensa previa al cruce decisivo del viernes 2 de diciembre ante Suiza en un duelo que Serbia debe ganar para buscar la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo. Fue el propio Vlahovic que desmintió por completo esta información: “Es absurdo, una completa tontería, un completo sinsentido inventado por gente que no tiene nada mejor que hacer. Quieren desestabilizarnos”. En señal de apoyo, este fragmento de la conferencia, que también contó con la presencia de Filip Kostic, fue el único publicado en la cuenta oficial de Twitter de la Asociación de Fútbol de Serbia.

“Estoy listo para defender mi nombre; legalmente, si es necesario. Lo que se dice es mentira y el ambiente en el equipo es muy bueno. Nuestro objetivo ahora es el partido contra Suiza y es muy triste que se hable de otra cosa”, expresó el futbolista por el que la Vecchia Signora pagó 80 millones de euros a la Fiorentina. Además, el jugador con pasado en el Real Madrid no se quedó callado, pero optó por la burla para referirse a los polémicos trascendidos. Para desactivar todo tipo de afirmaciones, posó junto a Gudelj como si fueran dos boxeadores, arrobó a su compañero y exclamó: “Listo para la siguiente”. Por si faltaba más, el hombre del Sevilla reposteó esta imagen en su cuenta personal de Instagram acompañado de unos emoticones sonrientes. Al igual que este último caso, Predrag y Ana Rajkovic utilizaron sus redes sociales para dar cuenta de que se tienen un cariño mutuo porque la mujer subió un video acariciando al futbolista, quien reposteó el contenido en su perfil oficial en una clara muestra de afecto hacía su esposa. Todas estas acciones obligaron a una desmentida por parte del periodista que desperdigó esta información: “Ahora que Vlahovic lo ha negado y Jovic se ha burlado, eliminaré los tweets anteriores de la actualización diaria que detallaban los rumores a los que aluden”. Wilson se escudó en las negativas por parte de todos los futbolistas implicados en este escándalo para desactivar el rumor que él mismo divulgó: “Si hay más información al respecto, la anotaré, pero creo que es justo decir que el equipo ha negado enérgica y claramente los asuntos que se alegaron”. Luego de estos rumores que se desataron en torno a Jovic, Vlahovic, Rajkovic y Gudelj, el seleccionado serbio deberá afrontar una final este viernes desde las 16 ante el conjunto helvético en el Estadio 974. Los dirigidos por Dragan Stojkovic están últimos en el Grupo G con un punto y se medirán ante un equipo que está en la segunda colocación con tres unidades. En ese cruce, deben ganar y esperar que Brasil no pierda ante Camerún para clasificar a la próxima instancia. De otra manera, comenzará a correr la diferencia de goles con el elenco africano para definir al segundo clasificado de la zona. La Canarinha ya logró su pasaje en la anterior jornada.