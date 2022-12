El arquero polaco Szczesny perdió una apuesta con Lionel Messi por el penal, pero no se la pagará





01/12/2022 - 09:09:09

Infobae.- Este miércoles la Argentina venció 2-0 Polonia, ganó el Grupo C y se clasificó a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. A pesar de la derrota el arquero polaco Wojciech Szczesny tuvo una victoria personal luego de atajarle el penal a Lionel Messi y ser la gran figura de si equipo. Pero antes de que el árbitro árbitro Danny Makkelie sancionara la pena máxima a instancias del VAR hubo una historia particular que reveló el guardameta post partido: una apuesta con el crack argentino. A los 37 minutos llegó un centro desde la izquierda y Messi no llegó a cabecear. Szczesny fue a despejar y de forma accidental golpeó a La Pulga. El referí neerlandés recibió el llamado del VAR y luego de revisar la jugada decidió marcar la falta, cuya decisión fue acertada. Sin embargo, antes de que el juez analice la incidencia, Szczesny le apostó 100 euros a Messi a que el colegiado no iba a marcar penal. El golero perdió la apuesta y confesó el tema en la rueda de prensa tras el encuentro. “Hablamos antes del penal. Le dije que apostaría 100 euros a que él (el árbitro) no lo iba a dar. Así que he perdido una apuesta contra Messi”, admitió el polaco en diálogo con TV 2 Sport. “No sé si eso está permitido en la Copa del Mundo. Probablemente me van a sancionar por eso. No me importa en este momento. Así que tampoco le voy a pagar”, reconoció. El periodista que lo entrevistó en la zona mixta le dijo “para ti mejor” y luego le preguntó: “¿No le vas a pagar los 100 euros?”. El futbolista respondió: “A él (Messi) no le importan 100 euros, vamos”. El cronista le apuntó “tiene suficiente” y el arquero de la Juventus se alineó a esa opinión: “Sí. Creo que sí”. Sobre la jugada del penal explicó: “Inmediatamente le dije al árbitro que lo toqué (a Messi) con la mano en la cara, pero solo lo golpeé en un lado de la cara”. Luego esgrimió: “Le dije que hubo contacto, pero no creo que haya penal. El árbitro decidió lo contrario y está bien”. Luego se convirtió en el héroe de su equipo al evitar el tanto de Messi. El guardameta acertó dónde tirarse y además desvió la pelota con la mano cambiada. “Ahora puedo decir que sabía dónde dispararía Messi, pero en ese momento no estaba tan seguro”, indicó. “Leo mira al arquero en algunos penales y remata fuerte en otros. Sabía que si iba a tirar fuerte y estaría más a mi izquierda”. Y agregó: “Yo vi que no paraba, así que fui, intuí y atajé. Estoy feliz porque ese penal al final dio algo. Una satisfacción muy grande. Se lo debía al equipo”, agregó y su salvada fue clave ya que en un momento su equipo quedó igualado con México, cuando los aztecas le ganaban 2-0 a Arabia Saudita. Pero por tener una tarjeta amarilla menos, los europeos seguían en ese momento en la Copa del Mundo. Luego ratificaron su clasificación a los octavos de final ante el descuento de los asiáticos frente a los norteamericanos sobre la hora. Szczesny tiene 32 años y nació en Varsovia, pero luego de integrar las filas del Legia de esa ciudad, en 2006 emigró a Inglaterra y siempre jugó a nivel profesional fuera de su país. Se formó en el Arsenal y estuvo en el conjunto de Londres por cinco temporadas. También militó un año en el Brentford. Luego se mudó a Italia y estuvo dos ejercicios en la Roma y desde mediados de 2017 se incorporó a la Juventus. Con su triunfo y primer lugar en su zona, Argentina jugará en la siguiente ronda ante Australia. El duelo será este sábado a las 16 (hora de Argentina). Mientras que Polonia se medirá con Francia el domingo a las 12.