Cuánto dinero perdió Canelo por apostar que México llegaría a la final del Mundial de Qatar





01/12/2022 - 08:46:46

Infobae.- La Selección Mexicana de Futbol no pudo trascender más allá de la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022. Los pupilos de Gerardo Martino se jugaron la suerte en el último encuentro contra Arabia Saudita y aunque ganaron no pudieron cumplir con la expectativa de la afición. Uno de los más optimistas en torno al desempeño del Tricolor es el boxeador Saúl Álvarez, quien perdió una significativa cifra de dinero por apostar en favor de su país. En una entrevista con Adela Micha, el Canelo aprovechó para opinar acerca del deporte nacional. Dentro de sus afirmaciones más destacadas resaltó cuando dijo haber apostado USD 10 mil, es decir, MXN 192 mil 430, aproximadamente en favor de la selección nacional. No obstante, fue criticado al asegurar que ganaría la apuesta en caso de que el plantel llegara a la final de la Copa del Mundo. “No aposté mucho porque todo puede pasar. Es un deporte y todo puede suceder, pero es lo que creo y pienso y es por lo que yo aposté. Ya veremos, dijo el ciego. Va a jugar la final, a lo mejor no la gana pero va a jugar la final (...) Yo le aposté USD 10 mil a que quedaban en segundo lugar y llegan a la final. Si los pierdo, los pierdo con gusto porque voy a mandarles buena vibra”, declaró en el canal de YouTube La Saga Live. El aventurado pronóstico y el exceso de confianza que el campeón indiscutido de las 168 libras depositó en los integrantes del plantel mexicano lo llevaron a perder cerca de MXN 200 mil. Si bien consideró que la cantidad no es tan grande, no fue la única apuesta que perdió. En el programa llegó a otro acuerdo con la presentadora Adela Micha, que se mostró menos confiada por el desempeño de Gerardo Martino. “Yo te invito una botella de Petrus si llegan a la final y tú me invitas una botella de Petrus si no llegan a la final”, fue la propuesta que la expresentadora de noticias de Televisa emitió y que el boxeador aceptó. Cabe mencionar que, de acuerdo con diversos sitios de internet, el costo de una botella de 750 mililitros de vino tinto de la marca puede llegar a costar MXN 9 mil. Sin embargo, de acuerdo con las palabras de Adela Micha y el Canelo Álvarez, hay unidades que pueden llegar a valer hasta USD 28 mil, es decir, cerca de MXN 540 mil. Ese será otro de los costos que deberá pagar el boxeador. A pesar de la eliminación de México en la Copa del Mundo, no todo está perdido para quien llegó a ser considerado como el mejor libra por libra. En otra de sus apuestas sobrepuso a Portugal por encima de Argentina, pues consideró que la selección de Cristiano Ronaldo será la ganadora del trofeo al término del certamen. Cabe mencionar que los ibéricos ya aseguraron su lugar en la ronda de octavos de final. ¿Por qué México quedó fuera de Qatar 2022? Luego de obtener un solo punto en la disputa de sus dos encuentros previos, México tenía la esperanza de asegurar su lugar en la ronda de eliminación directa. Para ello tenía que ganar y superar la diferencia de goles obtenida por el segundo lugar del grupo C. El objetivo pareció cercano, pues los dos goles que marcó Argentina a Polonia les beneficiaron en la tabla de grupos. Por su parte, Henry Martin se encargó de abrir el marcador y Luis Chávez le siguió con una magnífica ejecución desde el tiro libre. La historia hubiera sido diferente si las anotaciones de Hirving Chucky Lozano y Uriel Antuna hubieran contado, pero la estrategia de Arabia por dejar en fuera de lugar a los delanteros fue precisa. México empató con Polonia en la diferencia de goles, pero las siete tarjetas amarillas del tricolor beneficiaron a los europeos, quienes únicamente se adjudicaron cinco en la fase de grupos. Fue así que México quedó fuera del certamen por primera vez desde la disputa de Argentina 1978.