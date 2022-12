Matamba es elegido jurado en un programa de talentos, dirigido por Marcelo Tinelli







01/12/2022 - 08:09:53



El Deber.- Siguen las buenas noticias para Matamba. Luego de haber firmado con Warner Music, el popular músico boliviano participó como juez invitado en el programa Canta conmigo ahora, de Argentina, dirigido por Marcelo Tinelli.

El artista comentó en sus redes sociales que grabó tres programas, que saldrán en marzo de 2023 en la señal de El Trece, el canal de televisión del vecino país.

“Fue un orgullo ser Bolivia en semejante programa de talentos, que dirige uno de los conductores más relevantes de nuestra Hispanoamérica, el señor Marcelo Tinelli. Agradecido por mi casa discográfica, Warner Music Argentina por permitirme tan alto privilegio”, posteó Matamba.

Canta conmigo ahora es un concurso de talentos de canto, versión argentina de la franquicia británica All Together Now emitida originalmente por la cadena de televisión BBC One,​ que está adaptado y producido por LaFlia Contenidos y presentado por Marcelo Tinelli.

Recientemente, Tinelli eligió a quien conducirá el programa en su tercera temporada: Manuel Wirtz, el cantante, actor y conductor de TV, que pasará del jurado a animador el talent show a partir de enero en el programa.

Fruto de tanto trabajo, la productora Warner Music puso los ojos en Matamba y lo invitó a formar parte de sus filas. El músico cuenta que siempre trabajó de forma independiente y agradece su éxito a Dios. "Mi música está para servir y para apoyar; eso es lo que tengo en mi corazón", expresó.