Habilitan abono de la Renta Dignidad a cuenta bancaria del beneficiario





01/12/2022 - 07:53:57

El beneficio de la Renta Dignidad podrá ser abonada, desde el 1 de enero de 2023, a la cuenta bancaria del beneficiario, si así lo solicita. El Gobierno del presidente Luis Arce activó esta modalidad para facilitar el cobro y dispuso un control de “vivencia” de los beneficiarios. Mediante decreto 4831, aprobado este miércoles, se habilitó la modalidad de Abono en Cuenta en el Régimen No Contributivo del Sistema Integral de Pensiones, es decir, el pago de la Renta Dignidad. “Los Beneficiarios o solicitantes del Régimen No Contributivo del Sistema Integral de Pensiones, voluntariamente, podrán solicitar el Abono en Cuenta como modalidad de pago de sus beneficios”, establece el parágrafo II del artículo 2 del decreto. La Renta Dignidad es un pago mensual, universal y vitalicio que provee el Estado a las personas de 60 años o más, residentes en el país. Los beneficiarios no rentistas reciben al año Bs 4.550 y los rentista Bs 3.900. El pago vía cuenta bancaria de los beneficiarios correrá desde el 1 de enero de 2023. “Para el pago de la Renta Dignidad mediante Abono en Cuenta el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), las Entidades Aseguradoras que administran Seguros Previsionales, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), según corresponda, efectuarán periódicamente el Control de Vivencia a los Beneficiarios, el cual no podrá tener un intervalo mayor a tres (3) meses”, determina el parágrafo I del artículo 3 del decreto. La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y el Senasir tienen 20 días para que, en el ámbito de sus competencias, regulen o reglamenten la aplicación del decreto.