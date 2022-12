Senado tramita designación de Lidia Patty como embajadora en Paraguay





01/12/2022 - 07:31:17

El Deber.- La comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores propuso a la exdiputada y acusadora en el caso denominador Golpe I, Lidia Patty, como embajadora en la República de Paraguay. En la misma sesión en la que se aprobó la Ley del Censo, la presidente de esa comisión, María Roxana Nacif (MAS), solicitó la reposición del proyecto de resolución camaral 108/2021-2022, de la anterior legislatura, referente a la designación de embajador de Bolivia en Paraguay, la que fue aceptada. La comisión, ahora, deberá analizarlas y aprobarlas en sesión de comisión, y después se debe remitir un informe al pleno del Senado para que su tratamiento en sesión reservada. El exdiputado Amílcar Barral posteó en Twitter que “Lidia Patty sería designada embajadora en Paraguay, para eso que vuelva Mario Cronenbold. Sabemos que no tienen casi nada para escoger, pero no jodan más nuestro país”. Este medio, de fuentes del MAS, conoció esa información la semana pasada. Patty, exlegisladora del MAS de Evo Morales, presentó ante la Fiscalía en noviembre de 2020 una denuncia por sedición, terrorismo y conspiración contra los que considera fueron promotores de la crisis política y social de 2019 y que ha ido cobrando algunas responsabilidades. El primer acusado por Patty fue el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis Camacho; el excomandante de la Policía Yury Calderón y el exomandante de las FFAA Williams Kaliman. Tras las elecciones subnacionales, el caso se amplió a la expresidenta Jeanine Áñez. En marzo de 2021, la exmandataria fue detenida por este hecho, aunque luego fue procesada y sentenciada a 10 años de prisión por otro proceso. De hecho, el caso Golpe I no ha avanzado y aún está pendiente. En abril de este año, Patty se postuló como candidata a la Defensoría del Pueblo, pero fue inhabilitada porque “no ha cumplido con los requisitos establecido en el artículo 8. Cuenta con militancia política y habría sido candidata en las elecciones pasadas”, informó la diputada Gabriela Ferrel (CC), integrante de la comisión que revisó los documentos. En la Asamblea hay mucha prudencia con el tema, porque debe ser tratado en reserva. Sin embargo, el senador Félix Ajpi, del MAS, señaló que desconoce se ese eventual nombramiento, pero manifestó que “vamos a evaluarlo”. La norma establece que para ser embajador, el postulante debe cumplir ciertos requisitos. “Veremos si es que la hermana los cumple o no, pero no me puedo pronunciar sobre esto con mayor detalle”, manifestó. La senadora Centa Rek, de Creemos, señaló que esto no está confirmado. “En caso de que se diera, me parece una mala señal. Mostraría que el MAS y Evo Morales, en específico, continúa cuoteando el servicio exterior”, dijo. Aseguró que Patty es “evista”, pero recordó que el exministro de Justicia Héctor Arce es embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y el excanciller Diego Pary es representante la Organización de Naciones Unidas, entre otros. “Patty no es una persona que tenga estudios en el área diplomática, daría muestras de que se utilizan cargos en las embajadas con fines prebendalistas y de cuoteo de algún ala del MAS. No por hablar mal de ella, ni discriminarla porque ella puede cumplir otras funciones, pero sería una degradación del servicio diplomático. No tiene carrera ni acreditación, qué papel puede tener en el servicio exterior”. Antecedente



El último embajador que tuvo el país en Asunción fue el exalcalde de Warnes y excandidato a la Gobernación de Santa Cruz Mario Cronenbold, quien fue retirado por un tuit que enfureció a la Cancillería paraguaya. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia anunció en noviembre de 2021 el cese de funciones de Cronenbold. El canciller Rogelio Mayta lo convocó a La Paz y se decidió alejarlo de sus funciones por subir un video en el que se burla de las tradiciones paraguayas. La Cámara de Diputados de Paraguay había declarado persona no grata a Cronenbold. “Tras recibir el informe y evaluar las circunstancias, el embajador Cronenbold fue cesado de sus funciones en fecha 1 de noviembre de 2021”, informó Cancillería de Bolivia mediante un comunicado de prensa. Para Centa Rek y otros representantes de oposición, Paraguay es un país con el que Bolivia tiene una relación bilateral muy importante, porque es un país limítrofe, por lo que se debe promover las relaciones comerciales. Además, se debe trabajar en el tráfico de drogas, especialmente marihuana, un problema de debe verse con sumo cuidado entre representantes de los dos países.