Evistas atacan al presidente Arce y ponen en duda que acabe bien





01/12/2022 - 07:14:22

Correo del Sur.- El ala del MAS leal a Evo Morales en el Legislativo arremetió este miércoles contra el presidente Luis Arce, al acusarlo de tozudez y arrogancia; advirtió que no “acabará bien su gestión” y adelantó que impugnará ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la Ley del Censo que el martes sancionó el Senado con votos de los “arcistas”. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe, dijo que no acabará bien su gestión por arrogante, tozudo y soberbio. “Si el presidente Arce sigue en esta actitud arrogante, con su tozudez, soberbia además, no creo termine bien la gestión”, señaló Arispe. El legislador es parte del ala evista; resultó electo por la Circunscripción 24 perteneciente al Trópico de Cochabamba, bastión de Morales Ayma. Arispe dijo que el ala radical seguirá cuestionando a aquellos ministros observados y se dejará terminar su gestión a Arce, esto por mandato de los sectores sociales. Negó que esa facción busque dar un golpe al actual gobierno. Pero llamó traidores a sus colegas renovadores y también tuvo críticas renovadas contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Otro diputado de la misma facción del MAS, Héctor Arce, tildó también a los “arcistas” como los traidores que dieron paso a la Ley del Censo. Dijo que los promotores de esta facción y el tratamiento de esa norma son el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. “Lo que aquí hay es traidores, esos traidores son los renovadores del MAS, que a la cabeza de David Choquehuanca, han pervertido, traficado, con nuestra organización política”. El diputado señaló que los legisladores renovadores, Choquehuanca y Arce han traicionado los principios ideológicos del MAS. “No puedo afirmar en este momento aún si el hermano Lucho es traidor o no, lo que sí se es que el hermano Lucho ha traicionado los principios ideológicos del MAS al aliarse con la derecha”, sostuvo. Para el legislador estás conductas deben analizarse en un ampliado del MAS, porque no se puede traicionar el voto y la confianza que dio la población. Entre tanto, el jefe del MAS, agradeció a los asambleístas “leales” que intentaron trabar la Ley del Censo en el Senado. También acusó a “traidores” de dividir a la bancada de su partido. “Mi respeto y agradecimiento a diputados y senadores leales a los principios del MAS-IPSP que se negaron a pactar con Mesa y Camacho en el Legislativo pese a presiones y amenazas de los traidores que dividieron la bancada para entregar la mayoría y hegemonía a la derecha golpista”, señaló en un mensaje en su cuenta de Twitter. ‘ARCISTAS’ El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Andrés Flores, del ala “arcista” y que el lunes denunció un plan de exministros de Morales para dar un “segundo golpe” a Arce, ayer se ratificó en las mismas. “Yo creo que este tema tiene que saber la población. Ellos (los exministros) querían que continúe el conflicto de Santa Cruz (por el Censo). ¿Pero cuál era el fondo de esto? Que el pueblo boliviano dé el segundo golpe de Estado”, afirmó y dijo que el plan de los exministros era prolongar el conflicto por el Censo para desestabilizar la administración de Arce. Aseguró que, como el conflicto ya fue solucionado, recién lanzó la denuncia contra Quintana. “Yo creo que este tema (Censo) hoy por hoy se ha esclarecido, es por eso quiero denunciar que el señor Ramón Quintana dio un plazo de que la gestión del hermano Lucho va a terminar en 2023, en el mes de mayo, por lo tanto, queremos hacer conocer a la población”, agregó en declaraciones a Correo del Sur Radio FM 90.1. Afirmó que cuenta con pruebas, aunque las manejará en reserva porque se trata de un tema “muy delicado”. “No voy a dar nombres, vamos a dar en reserva a los hermanos que están junto con nosotros, esto de verdad es muy delicado, tenemos pruebas, no tenemos miedo, más al contrario, para que sepa el pueblo boliviano”, indicó Flores. Finalmente, la diputada del MAS, Deisy Choque, cuestionó a Morales y dijo: “Rechazamos contundentemente que se nos acuse de cualquier pacto político. Jamás, nunca, vamos a pactar con los opresores”. En Diputados, Mercado niega acuerdo El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado (MAS), negó categóricamente un supuesto pacto entre algunos representantes del MAS con los de la oposición para la aprobación de la Ley del Censo. Según el legislador, solo se dio luz verde a la norma para pacificar Santa Cruz. Es más, el legislador remarcó que “la ley que aprobamos, era necesaria para devolver la normalidad y pacificación de Santa Cruz, es así que los resultados se vieron en menos de seis horas”. Sin embargo, a través de un pronunciamiento oficial, el MAS denunció que se consumó un pacto de impunidad entre los denominados “renovadores” y la oposición para aprobar la Ley del Censo. El pronunciamiento lleva la firma del vicepresidente del MAS, Gerardo García; el secretario de Política, Froilán Fulguera; Humberto Baldivieso, de la Comisión de Política y Ángel Illanes, secretario de Coordinación, entre otros. “Se ha conformado una nueva mayoría, al mejor estilo del MIR que cruzó ríos de sangre para sellar un pacto con sus verdugos de ADN en la época neoliberal”, señala el documento. Evistas irán al TCP por Ley del Censo Parlamentarios del ala evista en el MAS, se reunirán para definir la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), respecto al proyecto de Ley del Censo. “Los diputados y diputadas, tanto senadores, vamos a reunirnos para ver y presentar este recurso”, adelantó el diputado Gualberto Arispe, Explicó que los legisladores llamados “radicales”, en su calidad de autoridades electas, se reunirán para presentar este recurso. “Lo vamos a ver en una reunión, más tarde”, insistió. “La 298, en su numeral 16, indica claramente que el tema del Censo es una competencia del nivel central del Estado y no ameritaba ninguna ley, porque ya la Constitución establece y la ley está por debajo de la constitución”, explicó Arispe. Loza: ‘Arcistas’ deben rendir cuentas El senador Leonardo Loza, del ala evista en el MAS, advirtió que los “renovadores” o “arcistas” deberán rendir cuentas a las organizaciones sociales y al partido por apoyar la aprobación de la Ley del Censo. Loza enfatizó que la norma no fue aprobada por la bancada oficialista sino por Creemos, Comunidad Ciudadana y algunos senadores del MAS; siete senadores del “instrumento político” validaron el documento en grande y seis a detalle. “No hay por dónde negarse ni esconder, esta ley fue aprobada y pactada con la derecha, quien organizó la violencia, el robo, saqueo y muerte en Santa Cruz. Se ha pactado con algunos senadores del MAS, no podemos mentir al pueblo”, agregó Loza. También negó que en el MAS mande Evo Morales. “No sé de dónde sale ese discurso equivocado, claro, el MAS tiene enorme liderazgo, que es Evo Morales, pero el líder no es aquel que instruye, que rige, sino el líder, así como Evo Morales, es el que obedece y siempre está con las bases”, dijo. Héctor Arce: Corrieron “bolsas negras” El diputado Héctor Arce (MAS, ala evista), denunció que existieron prácticas prebendalistas para comprar consciencias en legisladores del oficialismo y así aprobar la Ley del Censo. “El pueblo boliviano es testigo sobre el procedimiento que ha cumplido la Ley del Censo al mejor estilo del periodo neoliberal, de la democracia pactada. En aquellos años corrían los maletines negros, hoy corren por los pasillos las bolsas negras con currículums, con carpetas, para buscar pegas”, denunció Arce sin presentar ninguna prueba. “Esta ley representa el trofeo para (Luis Fernando) Camacho, representa la bandera de la victoria. Hoy sostienen y afirman que han derrotado al Gobierno, que le han torcido el brazo, que han salido victoriosos y que su lucha no fue en vano, es decir, estos traidores, mercenarios políticos, renovadores del MAS, aprobaron esta ley, con seguridad hoy o mañana se va a promulgar esta ley”, aseveró. Dijo que con este tipo de actuaciones no les sorprendería que en el acto de promulgación que haga el presidente Luis Arce, esté como invitados de honor Camacho, Mesa, Calvo o Cuéllar, con el fin de que se den el abrazo del “cuoteo”.