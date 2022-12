A Juan Luis Guerra le roban toda la información de sus conciertos y ofrece recompensa





30/11/2022 - 18:52:25

Es sabido que Juan Luis Guerra está llevando a cabo su serie de conciertos titulada Entre mar y palmeras Tour; ante ello, ha ofrecido presentaciones por diversas partes de Latinoamérica. Ahora, da a conocer que, tras cantar en Colombia, un miembro de su equipo fue víctima de robo con información fundamental para el espectáculo que está ofreciendo. Ante ello, el intérprete de "Burbujas de amor" no dudó en pedir ayuda al público para recuperar dichas pertenencias; incluso, ofrecen una remuneración por cualquier dato al respecto. "Queridos amigos de Bogotá, Después de dos conciertos maravillosos nos disponíamos a salir a Chile para continuar nuestra gira y a uno de nuestros compañeros le sustrajeron su equipaje de mano en el momento que hacía su registro a la línea aérea", dio a conocer Guerra en comunicados que publicó en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook. "Hacemos pública esta lamentable situación ya que en este equipaje estaba nuestra data de la gira y equipos extremadamente necesarios para nuestros conciertos. Rogamos por favor que seas devueltos y estamos dispuestos a pagar recompensa por ellos. Cualquier información será muy agradecida". Los cibernautas reaccionaron de inmediato ante situación ocurrida al cantante de República Dominicana. "Que vergüenza que pase este tipo de cosas en nuestro país con artistas internacionales"; "Perdónenos maestro. Esta no es la verdadera cara de nuestro país. Esperemos que esa persona sea honesta y devuelva los documentos. Mil disculpas"; "Ojalá lo puedan recuperar, ¡¡muchos corazones lo esperan!!", y "Que pena querido Juan Luis. Fue mágico su concierto acá; nunca lo olvidaré. Lástima que pasen estas cosas", fueron algunos comentarios. Juan Luis Guerra externó su confianza para que todo se arregle y pueda seguir su gira sin mayores conflictos. "¡Jesús me dijo que me riera! ¡Nos vemos en Chile! Entre mar y palmeras tour", escribió para acompañar esta información