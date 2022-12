Piqué y Clara Chía protagonizan romántico beso en público





30/11/2022 - 18:47:22

Después de reencontrarse con Shakira en la final de béisbol infantil del equipo de su hijo Milan, Gerard Piqué volvió a aparecer en un evento público con su joven novia, Clara Chía Martí. Además, demostró que ya no le interesa ocultar su vida amorosa, pues el ex jugador del F.C. Barcelona fue captado dándole un romántico beso a su pareja ante la mirada de miles de personas que acudieron a la final de la Copa Davis. El medio español Semana, informó que Piqué y Clara Chía fueron a la final de la Copa Davis, que se celebró el pasado 27 de noviembre en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga, España. En un video que de inmediato se viralizó, se puede ver a la pareja durante unos instantes. El exfutbolista se acercó al área donde se encontraba su novia y comenzaron a platicar, luego, Clara Chía se acercó a Piqué y sellaron el momento con un tierno beso en la boca. La aparición de la pareja en el evento deportivo se da previo a la reunión que Piqué tendrá con Shakira para ratificar ante un juez el acuerdo al que llegaron sobre la custodia de sus hijos. De acuerdo con el diario La Vanguardia, la intérprete de ‘Monotonía’ y su ex están citados en el Juzgado de Primera Instancia y de Familia N° 18 de Barcelona el próximo 1 de diciembre, a las 9:30 de la mañana. De acuerdo con el paparazzi Jordi Martin, Piqué y Clara Chía han mantenido una relación amorosa por “cerca de un año”, por lo que se especula que le habría sido infiel a Shakira. Sin embargo, el programa Ya es mediodía de Telecinco dio a conocer que, según una fuente, el ex defensa del Barça y Martí ya estaban juntos desde hace tres años. “Piqué lleva con Clara Chía desde antes de la pandemia, desde el año de 2019”, aseguró el informante al medio. La persona detalló que, en dicho año, la cantante colombiana no acompañó a Gerard a la inauguración de la Copa Davis, de la que era uno de los principales promotores, por lo que él acudió con Clara. “Cuando presentó la Copa Davis en Madrid ya se llevó a esta chica al hotel donde se alojaba”, relató la fuente. Carlos García López, colaborador del programa de televisión, especificó que supuestamente el entonces futbolista y su actual novia acudieron al hotel Canopy, donde entraron por un acceso que hay en el estacionamiento.