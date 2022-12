Bancos asociados a la Asoban atienden reprogramación y refinanciamiento de créditos





30/11/2022 - 18:31:14

En el marco de lo instruido por la ASFI, las financieras pertenecientes a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) atiende las solicitudes de reprogramación y refinanciamiento de créditos de prestatarios afectados por el paro en Santa Cruz y las sequías en todo el país. “Reconocemos la afectación producida a raíz de la paralización de actividades y los eventos climáticos adversos. En este sentido, reiteramos nuestra total predisposición para atender y apoyar a superar los problemas financieros que pueden estar enfrentando los prestatarios”, dijo el secretario ejecutivo de la Asoban, Nelson Villalobos. Según un reporte institucional, Villalobos afirmó que los bancos asociados reciben y evalúan las solicitudes de reprogramación y refinanciamiento de sus clientes para brindar soluciones adecuadas a su capacidad de pago y a sus condiciones de ingreso futuro. La reprogramación considera revisar plazos, tasas de interés, el monto de las cuotas a pagar e incluso puede incluir periodos de gracia de ser necesario, sin afectar la calificación de riesgo, permitiendo incluso que los clientes accedan a nuevos créditos. “La Banca siempre ha tenido las puertas abiertas para todos sus clientes. Las vías de solución implementadas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional, son muy flexibles para los prestatarios, lo que permitirá adecuar las condiciones financieras a cada caso”, puntualizó. En ese contexto, indicó que, hasta octubre del presente año, la cartera reprogramada alcanzó a $us 5.070 millones, lo que representa 19% del total. En tanto, el índice de mora se mantiene en niveles “razonables” (2,2%). Con las medidas de reprogramación se busca que no se deteriore la calidad de la cartera. “Las medidas están orientadas a apoyar a los prestatarios, sin generar riesgos para el sector financiero, que es un pilar fundamental de la economía y aporta al crecimiento de los diferentes sectores del país. Precautelar la estabilidad financiera es una labor de todos”, remarcó. Según cifras de la Asoban, el monto total de los créditos diferidos hasta diciembre de 2020 llegó a $us 3.543 millones. “Hasta octubre de esta gestión, se mantiene un 53% de esta cartera diferida que alcanza, en capital e intereses, a $us 1.861 millones”. El 11 de noviembre del presente, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) instruyó a las Entidades de Intermediación Financiera atender y analizar las solicitudes de reprogramación de créditos de prestatarios de sectores afectados por la coyuntura.