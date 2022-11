Juan Pablo Suárez, presidente del Colegio de Economistas: Hemos perdido reservas a un ritmo $us 4 millones por día





30/11/2022 - 17:50:14

El Deber.- Las Reservas Internacionales Netas (RIN) cayeron a un ritmo de hasta $us 4 millones por día, sostuvo el presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Juan Pablo Suárez. El especialista dijo que la única manera de recuperar el nivel del stock de divisas es incrementar las exportaciones no tradicionales. Suárez cuestionó que la política económica del país que “a título de garantizar el abastecimiento interno se cometieron todo tipo de abusos contra las exportaciones”. “Salió el reporte de las reservas y estamos con $us 3.800 millones, en divisas estamos con $us 800 millones. No es tan catastrófico, de acuerdo a los estándares internacionales. Estamos en nivel aceptable, pero la preocupación es el camino (por el que va la economía)”, dijo Suárez. El economista observó esta situación porque el país llegó a tener más de $us 15.000 millones en reservas, durante la época de la bonanza. “Hemos perdido reservas internacionales netas a un ritmo de 4 millones por día y la tendencia no para”, señaló. Para Suárez, la única manera de incrementar las RIN es incrementando las exportaciones de productos no tradiciones, pero que ahora están limitadas debido a que el Gobierno establece cupos a la venta externa. “Al poner cupo a las exportaciones el empresario pierde sus mercados y deja de exportar porque no hay el incentivo. Las formas de recuperar las reservas rápidamente son dos: exportar más o incrementar la Inversión Extranjera Directa, pero la inversión extranjera se ha ido del país”, sostuvo. Para el 2023 la situación será similar a la actual, dijo Suárez, teniendo en cuenta que las reservas están lejos de los niveles obtenidos durante los años de bonanza de las exportaciones de hidrocarburos en cuestión precio y volumen. “De hecho, el 82% de las RIN se explican por el ingreso a las exportaciones de gas. La matriz productiva no ha cambiado, se ha reducido la exportación de hidrocarburos y estos ingresos fueron reemplazados con déficit fiscal”, señaló. El último reporte del Banco Central de Bolivia (BCB) muestra la tendencia descendente de las Reservas Internacionales Netas, que al 7 de noviembre cerraron en $us 3.754 millones de los que $us 882 millones está en divisas. El 6 de septiembre se registró la mayor caída desde 2006 con $us 759 millones. En julio, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que para mejorar el nivel de las RIN a mediano y largo plazo, se desarrollan proyectos de industrialización de los recursos naturales.