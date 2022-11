Legisladores evistas alistan la presentación de un recurso ante el TCP sobre la Ley del Censo





30/11/2022 - 17:40:34

Página Siete.- Parlamentarios del ala evista en el Movimiento Al Socialismo (MAS) se reunirán para definir la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), respecto al proyecto de Ley del Censo que fue aprobado en la Asamblea Legislativa. “Los diputados y diputadas, tanto senadores, vamos a reuniremos, estoy seguro que a más tardar hoy día para ver y presentar este recurso”, El diputado del MAS, Gualberto Arispe, El legislador explicó que los legisladores llamados “radicales”, en su calidad de autoridades electas, se reunirán para presentar este recurso, “lo vamos a ver en una reunión, más tarde”, adelantó. “La 298, en su numeral 16, indica claramente que el tema del censo es una competencia del nivel central del Estado y no ameritaba ninguna ley, porque ya la Constitución establece y la ley está por debajo de la constitución”, explicó Arispe ante los medios. Para él, esta no era una norma necesaria y la fecha del censo se fijó a pedido de la oposición, “(Jorge)Tuto Quiroga, (Luis Fernando) Camacho y Carlos Mesa”, indicó. Arispe concluyó que sus colegas aprobaron el proyecto de ley con el “discurso de pacificar el país”. “Cuando en el fondo sabemos que el conflicto solo estaba en Santa Cruz, no había en Chuquisaca, Potosí”, acotó. Por su parte, el senador Leonardo Loza considera que el presidente Luis Arce no debe promulgar ese proyecto de ley, porque la misma fue pactada entre sus colegas del ala de renovadores y la derecha. “La mayoría de los senadores y senadoras del MAS hemos rechazado esta ley. Aprobó las bancadas de Creemos, Comunidad Ciudadana y algunos se sumaron. Seguramente nuestro presidente algún rato promulgará o tomará decisión sobre esta ley aprobada por la derecha boliviana. Considero yo personalmente no debería ser promulgada”, indicó Loza.