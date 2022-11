Consultora califica a BoA con dos estrellas, pero la estatal cuestiona metodología y dice que tiene aval internacional





30/11/2022 - 17:36:35

El Deber.- Una dura calificación recibió la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA). La consultora Skytrax otorgó dos estrellas a la compañía estatal, es decir, una de las más bajas de la región. No obstante, desde BOA indicaron que dicha valoración es de 2020 y se basa solo en una ruta y no en todas las que ofrece al público. Es más, la empresa nacional dijo que cuenta con la certificación de la Auditoría de la Seguridad Operacional (IOSA por sus siglas en ingles), que otorga la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). La consultora, a través de su portal, señala que BOA está certificada como aerolínea dos estrellas por la calidad de su servicio aeroportuario y a bordo de productos y personal. Luego agrega que “los productos de cabina de Boliviana de Aviación son viejos, desgastados y no cumplen con las expectativas de los clientes. El negocio de larga distancia es pobre con asientos incómodos y carece de comodidades modernas”. “No se ofrece entretenimiento personal a bordo, y no vale la pena usar la aplicación Boliviana para transmitir. El personal de cabina es amable y hospitalario, pero esto no puede compensar la debilidad del producto. Los estándares del aeropuerto de Santa Cruz son deficientes y la sala de negocios es inaceptable”, se lee en la referencia sobre la aerolínea y el aeropuerto Viru Viru. Dentro de su portal la consultora detalla la certificación de dos estrellas que se utiliza cuando los estándares de servicio y/o productos no cumplen con los niveles de calidad requeridos para el formato de operación típico de la aerolínea (es decir, servicio completo o aerolínea de bajo costo). Descargo Ronald Casso, gerente general de BoA, dijo que la publicación que “certifica” a la estatal como una aerolínea dos estrellas fue realizada en enero de 2020 y se desconoce el motivo por el cual estaría siendo replicada en la actualidad, siendo un sondeo expirado. “La Consultora Skytrax es y ha sido cuestionada sobre la objetividad y metodología con las que realiza sus encuestas”, expresó Casso. Cuestionó que la consultora califique parámetros que no se usan a escala nacional debido a lo cortas que son las rutas. En esa línea dijo que la compañía cuenta con certificación internacional dado que es la única empresa boliviana con certificación IOSA, “que es la máxima certificación de las aerolíneas y es muy reconocida”. Mediante un comunicado, BOA agregó que, dentro de la encuesta, están aerolíneas de distinta índole, carácter y condición a Boliviana de Aviación, ya sean origen, administración, sustentabilidad, etc., por tanto, representa una comparación no viable y se cuestiona su objetivo. La estatal también resaltó que en el sitio web de la consultora deja constancia que “el contenido está naturalmente sujeto a cambios y Skytrax no puede garantizar su precisión o vigencia”.