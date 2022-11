Pelé es internado nuevamente y aumenta la preocupación por su salud





30/11/2022 - 11:19:22

El exjugador de fútbol brasileño y exministro de Deportes de Brasil, Edson Arantes do Nascimento​, conocido como Pelé, fui ingresado nuevamente en el hospital Albert Einstein, en el sur de Sao Paulo, este martes. El ídolo brasileño fue trasladado por su esposa, Márcia Aoki, y una cuidadora después de que se percataran de que el hombre tenía hinchazón por todo el cuerpo. El personal sanitario constató la hinchazón, así como un edema generalizado e insuficiencia cardiaca descompensada. Además, al parecer la quimioterapia a la que Pelé se ha sometido en los últimos meses no está haciendo el efecto deseado en los tumores que el exdeportista tiene en diferentes órganos de su cuerpo. Está previsto, según informa el portal ESPN, que Pelé se someta a un paquete de pruebas este miércoles para analizar más profundamente los problemas detectados en los órganos afectados por la metástasis del cáncer que padece. La situación de la salud del exfutbolista preocupa extremadamente. A su llegada al hospital fue diagnosticado de confusión mental y se sospecha que pueda esconder una encefalopatía hepática. Además, tiene dificultades para alimentarse. Por el momento, no hay previsión de alta.