Suspenden por séptima vez la audiencia de reconstrucción por el triple asesinato en Porongo





30/11/2022 - 07:18:16

Los Tiempos.- Por séptima vez se suspendió la audiencia de reconstrucción del asesinato de dos policías y un miembro del Grupo de Apoyo Civil a la Policía Boliviana (Gacip) en el municipio de Porongo del departamento de Santa Cruz, ocurrido el 21 de junio; el motivo fue que Misael Nallar, principal investigado, no fue trasladado al lugar del hecho. "Ayer (lunes) hemos presentado una solicitud de audiencia para que se haga la reconstrucción de los hechos y no estamos siendo escuchados. Son siete audiencias que se suspende para la víctima", denunció el abogado, Juan Pablo Ibáñez. El 21 de junio, dos efectivos del orden y un miembro del Gacip fueron acribillados a tiros por sicarios colombianos en la comunidad Los Cuchis, zona del Urubó. Al día siguiente, la policía aprehendió a Misael Nallar, a quien identificó como el jefe de los sicarios. Nallar fue cautelado y enviado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz. Este 28 de noviembre debió llevarse a cabo la audiencia de reconstrucción e inspección ocular; sin embargo, fue suspendida nuevamente, Nallar y otros acusados no pudieron ser trasladados. "Al Ministerio de Gobierno no le da la gana de traer a Nallar, tampoco a las partes, no se mueven, nos están abandonando para que este caso llegué al olvido o por último le den medidas sustitutivas y luego se escape, por eso estamos luchando día a día", manifestó el abogado. El abogado solicitó a la población y a los medios de comunicación que los ayuden y al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, que abra los ojos para que el hecho de sangre no quede olvidó. "Como el juez no es el juez de control jurisdiccional quedó sin fecha la reconstrucción y (la autoridad) va a salir de vacaciones, o sea la audiencia va a ser para el próximo año; sin embargo, los días pasan, el 24 de diciembre se terminan los seis meses de la etapa preparatoria y las víctimas nos vamos a ir a juicio con pruebas mínimas que es lo que nos preocupa" indicó el jurista.