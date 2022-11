Plantean subir base mínima de la asignación de escaños





30/11/2022 - 06:58:02

Correo del Sur.- Subir la base mínima de asignación de escaños para que Chuquisaca no pierda representación política, realizar un análisis de la boleta precensal y emprender una campaña para que la población responda a la ciudad o al departamento que le cobija, son algunos planteamientos que hicieron dos analistas de cara al Censo de 2024. El abogado Germán Gutiérrez dijo que un primer elemento a debatir es la asignación de recursos. “Hasta hoy se distribuye por índice per cápita y yo creo que hay que empezar a analizar la necesidad de distribuirlos sobre la base de otros índices, como el de pobreza, que puede contribuir a una mejor redistribución de recursos”, sostuvo. Un segundo elemento es el tema de los escaños. “Ese poder político lo necesitamos más allá de que nuestros parlamentarios no estén debidamente cualificados y, para ello, lo que hay que hacer es cumplir la Constitución Política del Estado, que señala que hay una asignación, primero, por población, segundo, sobre la base del principio de equidad y, tercero, sobre la base del desarrollo económico, que el día de hoy es totalmente asimétrico en Bolivia”, subrayó. Gutiérrez afirmó que para no aumentar el número de parlamentarios simplemente se debe cambiar la ley, que señala que la base mínima de asignación de escaños por departamento que no tiene población suficiente es de 5. “Yo sugiero que se discuta subir a 6 o 7 la base mínima, de tal manera que haya un mínimo equilibrio en la asignación de curules que otorgue un mínimo poder político a las regiones”, remarcó. Un tercer elemento es hacer un seguimiento desde la Gobernación y la Alcaldía a la cartografía que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE). Como cuarto elemento, Gutiérrez plantea analizar la boleta precensal y luego hacer una campaña mediática para que la ciudadanía responda al lugar donde está siendo cobijada, que no haya migraciones express, como ha sucedido en el pasado. Para el economista Oscar Montero, primero se deberá generar una campaña profunda de concienciación para hacer entender al chuquisaqueño que sí es necesario el Censo, porque Bolivia está viviendo un momento distinto al 2012. “Tenemos ya una nueva realidad urbana y, por lo tanto, necesariamente debe cambiarse toda la estructura de representación a nivel parlamentario, en las asambleas departamentales, en los gobiernos municipales, etcétera”, sostuvo. Un segundo tema es que debemos trabajar una propuesta seria de distribución de recursos económicos, tomando en cuenta población, pobreza, y me parece muy pertinente poder subir esa base mínima de representación parlamentaria en los departamentos más pequeños.