Arias: Ley del censo sancionada por Senado es una derrota para Evo Morales





29/11/2022 - 22:12:14

El alcalde Iván Arias afirmó este martes que la ley del censo sancionada por el Senado en tiempo récord es una derrota para las posiciones radicales, para quienes creen que el país no ha cambiado, y para quienes quieren un país confrontado, y por ello pidió al presidente Luis Arce promulgar la norma. “Es una derrota de las posiciones radicales, de las posiciones que creen que el país no ha cambiado, de quienes quieren seguir teniendo un país de confrontación, es la derrota a un señor (Evo Morales) que se resiste a que ya no es Presidente, que se resiste a retirarse, a hacer su restaurant y a cantar con Los Kjarkas”, afirmó Arias en conferencia de prensa. El domingo (27), el expresidente Evo Morales cuestionó a los diputados del Movimiento Al Socialismo por aprobar el proyecto de ley censal. “Para mí es un error garrafal. Vamos a cuidar la parte ideológica y programática, nuestro proceso no puede derechizarse”, dijo Morales en su programa dominical en Radio Kawsachun Coca. El alcalde Arias dijo que el exmandatario debería preocuparse por otros temas como el marítimo y el Silala. “Creo que cada vez recibe mensajes que ya jugó un rol importante y que más bien debería preocuparse de otros temas como por ejemplo el jueves (1 de diciembre, cuando la Corte Internacional de Justicia hará la lectura de la sentencia de la demanda por aguas del Silala) vamos a tener que pedirle cuentas al señor Evo Morales: ¿qué va a pasar con lo La Haya?” La CIJ leerá este jueves 1 de diciembre la sentencia de la demanda por aguas del Silala que para Chile es un río internacional. El alcalde Arias dijo que hay que esperar el resultado. “(Evo Morales) también nos dijo que íbamos a ganar las aguas del Silala yendo a una demanda internacional; habrá que esperar que pasa el jueves. El señor Morales tiene que preocuparse de rendir cuentas de otras cosas y dejar que el Presidente (Luis Arce) gobierne”. El fallo de la CIJ del 1 de octubre de 2018 señala que el gobierno de Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al mar. Este es el resultado de una demanda hecha por Bolivia en 2013 ante la CIJ en contra de Chile. Arias afirmó que el exmandatario dejó al país sin una chance para recuperar el mar. “El señor Evo Morales nos llevó primero a decir que con nuestra demanda ante La Haya íbamos a ganar, íbamos a solucionar nuestro problema marítimo, y hemos perdido para siempre por lo menos en los ámbitos internacionales plantear ese tema”.