La protagonista de El Exorcista habla sobre si alguna vez experimentó actividad paranormal





29/11/2022 - 21:40:39

La actriz Linda Blair, quien es conocida mundialmente por interpretar a Regan MacNeil, una niña poseída por el demonio, en la película de terror 'El exorcista', ha hablado recientemente en la versión estadounidense del programa de 'The Masked Singer' sobre si había sido testigo de cualquier experiencia paranormal después del rodaje del filme en 1973. La actriz de ahora 63 años, quien es una clara defensora de los animales, rodó la película con tan solo 14 años, por lo que la experiencia no fue del todo fácil para ella según ha confirmado a Fox News Digital: "Fue increíble, per muy difícil. Lo hice de corazón para entretener a la gente". A su vez, Blair ha comentado al mismo medio como han evolucionado las películas de terror. La exactriz ha asegurado que con toda la "nueva tecnología", se está haciendo un "trabajo increíble" en las películas de terror. Así como que estos medios no existían cuándo se rodó 'El exorcista'. "Es por eso que es una película tan icónica porque era como hacer un espectáculo de magia, y fue difícil. Fue realmente difícil. Pero creo que ahora están haciendo películas increíbles", ha afirmado Blair. Durante la entrevista, también le preguntaron sobre si había notado alguna vez una presencia paranormal durante el filme. "No en el set. No, nunca me pasó eso, y mucha gente preguntó cuándo salió la película, pero nunca sentí nada". Además, también ha afirmado que no le gustan las películas de terror, debido a que la asustan, y prefiere reírse durante horas con una película de comedia. Una vida centrada en el activismo social Desde muy pequeña, Linda Blair ha tenido un fuerte compromiso con las causas sociales, convirtiéndose en una de las mayores activistas de Estados Unidos. Una de las más destacadas, los animales, a quiénes tiene especial aprecio desde muy pequeña. Llegando a fundar en 2004 la Fundación "Linda Blair WorldHeart", una organización sin fines de lucro que lucha para rehabilitar y adoptar animales de rescate. También ha asegurado que su misión principal con los animales es la de "aliviar el sufrimiento, mientras rescatamos, rehabilitamos y reubicamos animales maltratados, descuidados y abandonados. Ayudamos en situaciones de crisis, mientras educamos, alentamos y capacitamos al público para marcar una diferencia en las vidas de aquellos que no tienen voz". Así como "elevar el nivel de conciencia sobre temas importantes como la sobrepoblación de mascotas y las peleas de perros, así como desacreditar los argumentos infundados, ilógicos y basados en el miedo que con demasiada frecuencia conducen a razas específicas, prohibiciones y el desgarrador exterminio de bellos animales cuyo único delito es haber nacido".