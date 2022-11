El gesto de Dwayne Johnson con la tienda donde robaba dulces cuando era adolescente





29/11/2022 - 21:39:24

Dwayne Johnson sorprendió a sus seguidores al visitar el minimarket 7-Eleven en Hawái para “enmendar un error del pasado”, una tienda donde solía robar un Snickers todos los días cuando era adolescente. El actor, más conocido como La Roca, publicó los detalles de esta visita en sus redes sociales en donde explica que antes de convertirse en una estrella de Hollywood pasó una infancia difícil en la isla estadounidense, luego que su familia fuera desalojada por no poder pagar la renta. “No tenía ni un duro así que solía robar un Snickers todos los días durante casi un año, cuando tenía 14 años, de camino al gimnasio. Todos los días estaba la misma empleada y siempre se limitaba a girar la cabeza y nunca me llamaba la atención”, explicó. El actor de la nueva saga Jumanji regresó a este local casi 35 años después y decidió comprar todas las barras de chocolates de esta marca por la suma de 300 dólares a manera de resarcir su error. “Al fin exorcicé a este maldito demonio de chocolate que me ha estado atormentando durante décadas. No podemos cambiar el pasado y algunas de las cosas tontas que podemos haber hecho, pero de vez en cuando podemos agregar una pequeña nota de gracia redentora a esa situación, y tal vez poner una gran sonrisa en la cara de algún extraño”, escribió el actor. Dwayne Johnson aprovechó su visita a este minimarket para tomarse fotos con los empleados de la tienda y compartir con ellos anécdotas del pasado.