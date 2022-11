El significado detrás del mensaje que Ben Affleck grabó en el anillo de Jennifer Lopez





29/11/2022 - 21:31:47

Ben Affleck dejó muy en claro sus intenciones cuando le propuso matrimonio a Jennifer Lopez por segunda vez, 20 años después de su primer compromiso. La artista de 53 años reveló que su ahora esposo, de 50 años, escribió un romántico mensaje en el anillo que usó para volverle a pedir matrimonio. “No voy a ir a ningún lado”, le contó a Zane Lowe de Apple Music durante una reciente entrevista. “Porque así firmaba sus correos electrónicos cuando volvíamos a hablar. Como, 'No te preocupes, no voy a ir a ningún lado'”, agregó JLo. Lopez y Affleck se comprometieron a principios de la década de 2000, pero cancelaron su boda en 2003 debido al constante acoso de los medios. Los coprotagonistas de Gigli se separaron al año siguiente y cada uno se casó con otras personas. La actriz de Hustlers le dio la bienvenida a los mellizos Emme y Max , ahora de 14 años, con Marc Anthony, mientras que Affleck comparte tres hijos con su ex esposa Jennifer Garner: Violet, de 16 años, Seraphina, de 13 y Samuel, de 10. Us Weekly confirmó en mayo de 2021 que la nominada al Grammy y el actor de Gone Girl estaban saliendo de nuevo luego de su separación de Alex Rodríguez. Antes de que Affleck se arrodillara para pedirle matrimonio, una fuente le dijo a la publicación que la pareja ya tenía grandes ideas para la boda de sus sueños. “Tanto Ben como Jen quieren que su boda sea una declaración elaborada de su historia de amor para sus amigos y familiares”, dijo la fuente en diciembre de 2021. “Realmente quieren que todos la pasen bien. Quieren que sea íntimo, pero inmaculado”. La pareja sorprendió a los fanáticos en julio siguiente cuando intercambiaron votos en una discreta ceremonia en Las Vegas. “Ambos pensaron que era una forma divertida y casual de casarse”, dijo una fuente exclusiva a Us sobre la boda sorpresa. Un mes después, los amigos y la familia de Affleck y Lopez se reunieron para una segunda boda en Georgia. “Siempre sentí que había un amor real allí, un amor verdadero allí”, dijo la fundadora de JLo Beauty a Vogue en su artículo de portada de diciembre de 2022. “La gente en mi vida sabe que él fue una persona muy, muy especial en mi vida. Cuando nos volvimos a conectar, esos sentimientos por mí todavía eran muy reales”. Cuando se trata de unir a sus familias , la famosa pareja no ha tratado de apresurarse. “La transición es un proceso que debe manejarse con mucho cuidado”, dijo al medio, explicando cómo sus respectivos hijos se han adaptado al matrimonio. “Tienen tantos sentimientos. Son adolescentes, pero va muy bien hasta ahora. Lo que espero cultivar con nuestra familia es que sus hijos tengan un nuevo aliado en mí y mis hijos tengan un nuevo aliado en él, alguien que realmente los ame y se preocupe por ellos pero que pueda tener una perspectiva diferente y ayudarme a ver las cosas que puedo No veo con mis hijos porque estoy muy atado emocionalmente”. La estrella de Second Act y el ganador del Oscar celebraron recientemente su primer Día de Acción de Gracias como pareja casada, al compartir una mirada de su vida en casa con sus hijos. “Esto es… Día de Acción de Gracias”, subtítuló Lopez un video de Instagram el domingo, documentando las tradiciones festivas con todos los miembros de la familia.