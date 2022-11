Así es el millonario acuerdo de divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West





29/11/2022 - 21:28:55

Kim Kardashian y Kanye West ya arreglaron su su divorcio. La ex pareja logró llegar a un acuerdo en cuanto a la custodia de sus hijos, así como los problemas relacionados con sus propiedades en común. Según el acuerdo, que reveló TMZ, Kim y Kanye obtendrán la custodia compartida con "igualdad de acceso" a sus cuatro hijos. Aunque los documentos dicen igualdad de acceso, fuentes cercanas a la ex pareja aseguraron que Kardashian tendrá a los niños la mayor parte del tiempo. Incluso West aceptó que Kardashian ya tiene a los niños el 80 por ciento del tiempo. En el settlement, Kanye le pagará a Kardashian 200 mil dólares al mes en manutención infantil. Informantes explicaron que West no está pagando la factura completa, esa es sólo su parte. Además, es responsable del 50 por ciento de los gastos educativos, incluidas sus inscripciones. También es responsable del 50 por ciento de los gastos de seguridad de sus hijos. Lo más interesante del acuerdo Si alguna vez hay una disputa sobre los niños, Kim y Kanye acuerdan que participarán en la mediación. Si uno de ellos no participa, el otro toma la decisión en una disputa por defecto (no es difícil de leer entre líneas quién resolverá todo). En cuanto a los 200 mil, se vencen el primer día de cada mes y deben transferirse a la cuenta de Kardashian. En cuanto a las propiedades, la división de los bienes se hace de acuerdo con su contrato prenupcial, en el que estuvieron de acuerdo tanto Kim como West renunciaron a la manutención conyugal. Se sabe que Kardashian ha estado al límite durante el último año con Kanye, quien se había negado a participar en la resolución del divorcio. West ha pasado por media docena de abogados y se saltó las declaraciones. Un amigo aceptó que "la paciencia de Kim se puso a prueba, pero ella manejó las cosas con calma y, finalmente, Kanye se dio cuenta". El arma secreta en el arreglo: Disso Queen Laura Wasser, quien resolvió los problemas pendientes. Kardashian solicitó el divorcio en febrero de 2021 después de siete años de matrimonio. El proceso se estancó porque West se negó a comprometerse. Kim acudió a los tribunales en marzo pasado para obtener un decreto oficial que pusiera fin al matrimonio, y tanto la custodia como la propiedad se resolverían en una fecha posterior, que ya llegó. El acuerdo llegó el lunes, en previo a que estaba programado que Kanye tomara su declaración en caso de que el asunto fuera a juicio el próximo mes. El libro ahora está cerrado en el matrimonio de Kardashian y West.