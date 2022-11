Opositores celebran la aprobación de la Ley del Censo y Richter dice que no es un premio





29/11/2022 - 19:00:23

Página Siete.- Tras la aprobación en grande y en detalle de la Ley del Censo en la Cámara de Senadores, opositores calificaron este procedimiento como un logro. En cambio el vocero presidencial, Jorge Richter, precisó que esta situación no debe ser considerada como un premio, sino que es una respuesta. El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo que su bancada “cumplió su compromiso con Bolivia”. Además, destacó el diálogo y la voluntad que hubo para solucionar la crisis que atraviesa el país. “La aprobación de la Ley del Censo en la ALP muestra que con diálogo y voluntad podemos solucionar las crisis más graves y dar certezas al país, aún con nuestras diferencias y soportando a los que quieren seguir sembrando caos y violencia”, escribió en Twitter. El expresidente Jorge Tuto Quiroga destacó el paro cívico cruceño e indicó que con esta medida el pueblo logró limpiar el padrón electoral, redistribuir recursos y reasignar escaños antes del 2025. Quiroga puso en evidencia que el pedido del expresidente Evo Morales, sobre el rechazo de la Ley del Censo, fracasó. “La movilización de un pueblo logró que con resultados del Censo se limpie padrón electoral, se redistribuya recursos económicos y se reasigne escaños, antes de comicios 2025 en Bolivia. La estrepitosa derrota del faraón fraudulento fugado, fue la yapa. Gracias Santa Cruz”, destacó. Por su lado, Richter precisó que esta ley no debe ser considerada como un premio para Luis Fernando Camacho. “El gobernador Camacho tiene un comportamiento antidemocrático, violento y de búsqueda permanente de tensiones sociales; no hay ningún premio para él. Esto (la ley) era importante porque por encima de cualquier consideración o cálculo político tiene que estar siempre la tranquilidad de una población”, comentó en entrevista con DTV. Aguardan la promulgación El gobernador Luis Fernando Camacho calificó de importante este día para los cruceños y todos los bolivianos, después de que la Cámara de Senadores sancionó la ley del censo y la remitió al Ejecutivo para su promulgación, al mismo tiempo felicitó a la población que estuvo en las calles 36 días en las calles y a los parlamentarios que entendieron que Bolivia necesita esta ley. Camacho destacó que la voz de los cruceños se hizo escuchar, ya que uno de los fines del paro, a parte de la fecha, era conseguir otros aspectos importantes que fueron reflejados en la aprobación de la ley, en las diferentes cámaras (Diputados y Senadores) en la ciudad de La Paz. “Hoy es un día importante para Santa Cruz y estamos a la espera de pocas horas para que se promulgue esta ley y podamos dar por concluida otra etapa de lucha de un pueblo. Hoy ganó el pueblo boliviano, ganamos los cruceños, ganaron quienes estuvieron en las calles los 36 días manteniendo su firmeza, sus principios, su convicción, su fe. Ganó la democracia en Bolivia”, indicó Camacho. El presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuellar, dijo que ahora la propuesta se encuentra en manos del presidente, Luis Arce, y se aguarda la respectiva promulgación de la norma. “Vamos avanzando, nos falta un paso más que es la promulgación de la norma por parte del presidente del Estado, esperamos que esto ocurra en el menor tiempo posible para dar una respuesta positiva a todo el pueblo boliviano”, acotó. Por mayoría absoluta, la Cámara de Senadores decidió la mañana de este martes tratar el proyecto de Ley del Censo por dispensación de trámite.