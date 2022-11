Creo que hoy nació otra bancada: Loza advierte división del MAS en el Senado





29/11/2022 - 18:53:43

Correo del Sur.- El senador Leonardo Loza, integrante del ala “evista” del MAS, rechazó este martes el proyecto de ley de "Aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda”, y tras ser sancionado en la Cámara de Senadores, advirtió división en la bancada oficialista en favor del presidente Luis Arce Catacora. “Estoy un poco preocupado, confundido, creo que hoy nació otra bancada, verdad. Ojalá que todas las leyes que vengan de nuestro presidente (Luis Arce) se aprueben de esta manera. Estoy confundido presidente (del Senado), sorprendido por lo que ha ocurrido hoy. Me ponía a pensar, creo que hay otra nueva bancada, no sé qué hará mi Jefe de bancada del MAS”, expresó Loza en el pleno del Senado. El legislador del ala “evista” reiteró en varias oportunidades que está confundido porque se aprobó la Ley del Censo con apoyo de los seguidores de Luis Arce y las dos bancadas de oposición: Comunidad Ciudadana y Creemos. La iniciativa legislativa para garantizar la aplicación de los resultados del censo en los ámbitos financiero y electoral fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados y esa acción logró que el paro de Santa Cruz ingrese en un cuarto intermedio hasta que se promulgue la norma. La Cámara Alta convocó para esta jornada a sesión del pleno en el que por mayoría de los parlamentarios, de oposición y oficialismo (seguidores de Arce), aprobaron el proyecto de ley en grande y en detalle, después de que se viabilizó la dispensación de trámite. En medio del debate de más de siete horas en el pleno de la Cámara Alta, los únicos que rechazaron el proyecto de ley fueron los denominadores “evistas”, quienes consideraron innecesario el proyecto de ley del censo. El MAS en el Legislativo siempre estaba habituado a votar en bloque por una sola opción, pero en esta ocasión la votación fue dividida entre los seguidores del presidente Arce y los seguidores del expresidente Morales. “Si el Censo está garantizado por la Constitución (Política del Estado) y el tema de la distribución de escaños lo mismo, lo económico lo mismo; entonces, yo no sabía que el Senado solo servía para aprobar una ley de recordatorio, creo que estamos perdiendo autoridad como Senado”, declaró. El MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentra fraccionada entre seguidores de Evo Morales y Luis Arce Catacora.