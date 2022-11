Ola de calor en Santa Cruz rompe récord histórico de consumo de electricidad en Bolivia





29/11/2022 - 18:33:33

A las 14:51 de hoy, el área metropolitana de Santa Cruz alcanzó los 761 megavatios en el consumo de energía eléctrica, más de la mitad de toda la demanda eléctrica de Bolivia. Este nuevo registro batió el récord detectado el lunes, a las 15:15, cuando se superaron los 750,5 MW. Esta es una nueva marca del consumo eléctrico en la historia de la nación y es la tercera que se supera en el año, ya que el 16 de febrero se despuntó a los 703 MW. A pesar de que CRE R.L. garantiza la calidad y eficiencia del suministro, estos picos pueden ocasionar la sobrecarga de algunos transformadores instalados en las calles o algunas fluctuaciones en los niveles de tensión, ya que en algunas zonas han superado la demanda planificada para los próximos años. Por lo que la Cooperativa está redoblando sus esfuerzos para atender las eventualidades técnicas en el menor tiempo posible. Estos niveles nunca antes vistos coinciden con la ola de calor registrada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Santa Cruz, que el lunes calculó una temperatura máxima de 41 grados centígrados y una sensación térmica de 45. Es por eso que no es de extrañar que los usuarios recurran al aire acondicionado para refrescar sus ambientes. Sin embargo, tiene que ser conscientes de que ese equipo es un verdadero devorador de electricidad, que tiene gran impacto en la factura de luz. Los electrodomésticos consumen más electricidad en los días de calor Para entender cómo funciona los aparatos que climatizan durante los días de calor (freezer o congeladora, heladera, aire acondicionado) se puede hacer una analogía con el cuerpo humano. No es lo mismo salir a caminar un kilómetro con la sensación térmica de un día templado, agradable, con cielos nublados; que hacerlo con 40 grados. El mismo cuerpo hace un mayor esfuerzo para recorrer la misma distancia. Para ‘enfriar’ con tanto calor en el ambiente, el equipo hace un mayor consumo de energía eléctrica. Es por eso que CRE R.L. recomienda hacer un uso eficiente de la energía en esta época, además aconseja a los usuarios hacer un control de su consumo utilizando la aplicación móvil de la Cooperativa. Y tomar conocimiento que el acondicionado es el ‘campeón mundial del consumo eléctrico’ y que no se trata de un artefacto de primera necesidad, sino que es un lujo y como tal, hay que pagar por ese privilegio. La Distribuidora eléctrica aconseja programar este aparato en 24 grados centígrados, así se garantiza que el consumo el termostato se enciende en un 33% del tiempo que está en funcionamiento, mientras que en 18 grados centígrados estará encendido un 90%.

Otro factor que incide en la factura de luz es la conexión a equipos electrónicos de todos los miembros de una familia, por ejemplo, en un encierro prolongado dentro del hogar como el que vivimos con el paro cívico en Santa Cruz. "En los días de paro, así como sube el consumo domiciliario, baja el consumo en oficinas, comercios e industrias que no estén trabajando", explicaron desde la Cooperativa. La solidaridad de CRE R.L sale a relucir Por otra parte, la Cooperativa de los cruceños, demostrando su espíritu solidario, anunció que no hará cortes por deuda hasta el 27 de diciembre y que dispone de planes de pago sin intereses para los morosos. Esta decisión ya había sido anunciada a principio de mes por los voceros de CRE R.L. y obedece únicamente a una determinación de sus administrativos. Para acceder a esta reprogramación los consumidores deben acercarse a la oficina central de la Distribuidora eléctrica, ubicada en la Av. Busch, esq. Honduras. CRE R.L. no fija el costo de la electricidad Es oportuno recordar que el costo del kilovatio hora, kWh, lo establece la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN, administrada por el Estado Plurinacional de Bolivia. Así lo indica la Ley de Electricidad 1604, en el capítulo No. 4, artículo 12, incidos H e I, donde especifica las funciones y atribuciones de la entidad. “H) aplicar los procedimientos de cálculo de precios y tarifas para las actividades de Generación, Transmisión y Distribución. I) aprobar y controlar, cuando corresponda, los precios y tarifas máximos aplicables a las actividades de la industria eléctrica y publicarlos en medios de difusión nacional”. De igual forma, cabe aclarar que el costo de kilovatios hora, kWh, es calculado de acuerdo a la categoría y a la potencia (nivel de tensión). Lo que quiere decir que un usuario de la clasificación Domiciliaria, Baja tensión, del Plan 3.000 paga un precio idéntico por kWh que el vecino de Equipetrol o que el de Puerto Suárez. Por lo que es falso que el costo de la electricidad en Santa Cruz sea distinto entre zonas en la capital o de las provincias.