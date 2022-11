Economía y ASFI aclaran que reprogramación de créditos contempla todas las necesidades de los usuarios





29/11/2022 - 13:15:27

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, y el director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, explicaron este lunes que la reprogramación de créditos para afectados por el paro en Santa Cruz contempla todas las necesidades de los usuarios y no amerita elevarla a rango de ley. Luego de opiniones, pedidos y sugerencias para atender a los afectados por el paro, entre ellos gremiales, microempresarios y transportistas, las autoridades del sector aclararon este lunes, en una conferencia conjunta, que la medida que se aplica modifica cualquiera de las condiciones que estipula el contrato de crédito como ser montos, tasas de interés, plazos y la posibilidad del refinanciamiento e incluso periodos de gracia. “Creo que las declaraciones de que no se han tomado medidas adecuadas, no son correctas, las medidas ya se asumieron hace días atrás (desde la emisión de la circular que instruye a las entidades financieras la atención de solicitudes de reprogramación de créditos)”, dijo la viceministra Espinoza. Una de las sugerencias que se hizo en las últimas horas fue la del expresidente Evo Morales quien “exigió” al Gobierno, mediante mensajes en Twitter, que de forma urgente se debe aprobar una ley de salvataje con suspensión temporal de intereses y reprogramación de deudas. Espinoza explicó que todo lo mencionado en el pedido de la exautoridad está contemplado en la reprogramación que se aplica, además que no es necesario elevarse a rango de ley. En tanto, el director de la ASFI afirmó que similar ley de salvataje fue experimentada en 2020 pero se tuvo efectos “muy adversos” sobre el sistema financiero y se minó la capacidad y la cultura de pago. Las autoridades recordaron que la reprogramación de créditos se aplica a nivel nacional, desde el 11 de noviembre, y pueden acceder todos los sectores o personas naturales que tengan un crédito en el sistema financiero y que se hayan visto afectadas por el paro en Santa Cruz o de los efectos de fenómenos climatológicos (sequías, heladas y lluvias extremas).