Fue secuestrada cuando era bebé en 1971: 51 años después se reencontró con su familia





29/11/2022 - 12:59:02

Infobae.- En muchos cumpleaños de su hermana secuestrada desde hacía tiempo, Jeff Highsmith celebraba una vigilia para recordarla. Su familia se reunió este mes en Fort Worth, donde Melissa Highsmith desapareció hace 51 años. Cantaron el “Cumpleaños feliz” y soltaron globos blancos en señal de su continua devoción. Ese mismo día, la familia hizo un descubrimiento sorprendente: Melissa podría estar viva... y localizable. “Cuando vimos su foto, Dios mío”, dijo su hermana, Sharon Highsmith. “Fue increíble”, añadió otra hermana, Rebecca Del Bosque. “Fue como mirarse a sí misma”. Melissa, de 53 años, se reunió la semana pasada con sus padres y dos de sus hermanos por primera vez en más de cinco décadas gracias a una prueba de ADN casera, un certificado de matrimonio y la ayuda de un genealogista aficionado, dijo la familia el domingo en un anuncio, informado previamente por el Fort Worth Star-Telegram. Después de vivir la mayor parte de su vida como “Melanie”, Melissa está a la espera de los resultados de una prueba de ADN de laboratorio para confirmar su identidad. La policía de Fort Worth dijo el lunes que proporcionaría una actualización pública después de recibir los resultados, pero que estaba “encantada” de que la familia hubiera encontrado a su miembro desaparecido. Los Highsmiths están seguros de haber encontrado a la persona correcta. Además de un kit de ADN de 23andMe que vinculó al padre de Melissa, Jeffrie Highsmith, con uno de sus hijos, hay todas las pequeñas cosas que hacen que se sienta bien: una marca de nacimiento en la espalda de Melissa que coincide con una que tenía de bebé. La forma en que pone jalapeños en sus nachos, reflejando el amor de sus hermanos por las comidas picantes. El hecho de que tenga un perro llamado Charlie, igual que una de sus hermanas. La desaparición de Melissa sigue siendo un torbellino de preguntas. La familia no sabe si la mujer que la crió fue la secuestradora o cómo llegó a ser su tutora. La policía de Fort Worth dijo que, aunque el plazo de prescripción de los cargos penales ha expirado hace tiempo, seguirán investigando. Melissa tenía 21 meses en agosto de 1971, cuando su madre recién separada, Alta Apantenco, puso un anuncio en un periódico buscando una niñera. Una mujer respondió y dijo que podía encontrarse con Apantenco, camarera, en el restaurante donde trabajaba. Pero nunca acudió.

Más tarde, la posible niñera llamó. Tenía un gran patio trasero y también cuidaba a otros niños, dijo a Apantenco. ¿Podría cuidar a Melissa allí? Apantenco, desesperada por conseguir el cuidado de los niños para poder mantener su trabajo, aceptó. Mientras estaba en el trabajo, la mujer fue a su apartamento y recogió a Melissa de manos de la compañera de piso de Apantenco. La mujer, que según la compañera de piso llevaba guantes blancos, nunca devolvió a la niña. Durante décadas, la familia la buscó. Hicieron entrevistas en podcasts y periódicos para mantener a Melissa en el punto de mira. Comentaron en un foro de discusión de Websleuths creado para el caso. Se desplazaron a otros estados cuando creyeron tener una pista. En septiembre, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados recibió una pista anónima de que alguien que se parecía a una foto de Melissa con su edad había sido visto en Carolina del Sur. Esa pista también fracasó. Sin embargo, el casi descubrimiento revitalizó a la familia, que volvió a dedicarse a encontrar a Melissa. Entonces, el 6 de noviembre, llegaron los resultados de 23andMe de Jeffrie Highsmith. Había coincidido con una nieta que no sabía que tenía. Entonces Del Bosque miró su cuenta en el sitio de genealogía Ancestry.com y vio que la nieta compartía apellido con dos chicos que podrían ser sus sobrinos. “Nos dimos cuenta de que eso significaba que era una coincidencia de hermanos”, dijo Sharon Highsmith. “Son hijos de un hermano”. Las hermanas remitieron los resultados de ADN a Lisa Jo Schiele, una genealogista aficionada que utilizó gráficos que mostraban la cantidad de ADN compartido entre diferentes tipos de parientes para confirmar que los tres niños pertenecían a uno de los hermanos de las mujeres. “Entré y traté de ver si había alguna otra posibilidad además de que estos fueran tan parecidos a Melissa”, dijo Schiele. “Y no tardé en darme cuenta, es decir, supe enseguida que no las había”. Schiele se puso en contacto con el padre adoptivo de los niños, que recordaba el nombre de pila que usaba Melissa, así como el nombre completo de su ex marido. Esa información fue suficiente para que las hermanas encontraran un registro de matrimonio, lo que les llevó a la página de Facebook de Melissa. Le enviaron un mensaje. Al principio, Melissa no creía que los Highsmith fueran su familia. Luego mencionaron la marca de nacimiento en la espalda de Melissa, y ella aceptó hacerse una prueba de ADN. Así que, después de más de cinco décadas, Jeffrie Highsmith y Apantenco se reencontraron con su hija el sábado en un emotivo reencuentro en un laboratorio de Fort Worth, la región donde Melissa había vivido la mayor parte de su vida. Después de hacerse las pruebas de ADN que esperan que confirmen su conexión, salieron a comer. “No tenemos ninguna duda” sobre la identidad de Melissa, dijo Del Bosque. “Sólo estamos esperando la confirmación legal”. La vida de Melissa sin su familia de origen no fue fácil. Sus hermanas dijeron que tenía una relación tensa con la mujer que la crió y que se fue de casa a los 15 años. Confrontada recientemente, la mujer confirmó saber que Melissa era la víctima del secuestro, dijo Sharon Highsmith. Ahora, Melissa se está adaptando al hecho de que tiene dos padres, cuatro hermanos e innumerables sobrinos que estaban desesperados por encontrarla. “Ella pensaba que no tenía mucha familia, y acaba de descubrir que tiene una familia enorme que la quiere y que nunca dejó de buscarla”, dijo Del Bosque. A pesar de haber vivido como “Melanie” durante la mayor parte de su vida, Melissa quiere ahora utilizar su nombre de pila original, dijeron sus hermanas. Quiere pasar más tiempo con su madre, con la que sintió una conexión inmediata. Y quiere volver a casarse con su actual marido, dijeron sus hermanas, para que su padre pueda llevarla al altar.