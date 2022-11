Sugieren habilitar aplicación de quinta dosis ante circulación de nueva subvariante de covid





29/11/2022 - 06:34:56

Correp del Sur.- En la presentación de su informe epidemiológico sobre la pandemia del coronavirus, el Ministerio de Salud, confirmó este lunes la circulación en Bolivia de una nueva subvariante de Ómicron, conocida como Cerbero o “perro del infierno”, que presenta una mayor capacidad de transmisibilidad. En Chuquisaca, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Juan José Fernández, indicó en Correo del Sur Radio FM 90.1 que no existe certeza de la circulación de esta subvariante, pero apuntó que en los últimos meses no se elevó la incidencia de contagios ni muertes, por lo que indicó que no es necesario crear una situación de alarma y pánico. Sin embargo, sugirió mantener las medidas de bioseguridad como el uso del barbijo en espacios cerrados y con aglomeración de personas, además de fomentar la vacunación. Por ello y también por la proximidad de las fiestas de fin de año, Fernández adelantó que este miércoles, en una reunión nacional de epidemiología, el Sedes Chuquisaca planteará habilitar la aplicación de la quinta dosis. Agregó que al cuarto mes de la aplicación de la dosis de la vacuna anticovid “hay un declive en los anticuerpos”, por lo que hasta no haya una vacuna unidosis o de larga duración, recomendó aplicar una nueva dosis. El Sedes cuenta con los inmunizantes de Sinopharm suficientes para cumplir con la quinta dosis, agregó Fernández.