Silala: El Canciller viaja a La Haya y en Potosí esperan el fallo con pesimismo





29/11/2022 - 06:25:43

Página Siete.- El canciller Rogelio Mayta viajará a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Países Bajos), para estar presente en la lectura de la sentencia de la demanda por las aguas del Silala, que será el 1 de diciembre. Entre tanto, representantes de Potosí esperan con pesimismo el fallo. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que una delegación nacional estará presente en el tribunal internacional. “Va ir una delegación de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer seguimiento”, expresó. En tanto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, precisó que la delegación está liderada por el canciller Mayta. Prada señaló que una vez que se conozca el fallo, el Gobierno emitirá un criterio al respecto. Por su parte, la presidenta del Comité Cívico Potosinista, Roxana Graz, manifestó que aproximadamente un “80% de la población potosina” prevé una sentencia desfavorable a Bolivia. Agregó que la defensa boliviana no tomó en cuenta los estudios de la Universidad Tomás Frías ni los trabajos de especialistas de esa región. “Estamos esperando el fallo, veremos una salida con juristas. En caso de que salga una sentencia en contra, interpondremos juicios por traición a la patria, incumplimiento de deberes, en contra las autoridades que no han hecho nada. La gente ha visto lo deficiente que fue la defensa boliviana, un 80% tiene un sentimiento que esto saldrá negativo”, enfatizó. Graz calificó de “absurda” la contrademanda boliviana, porque los argumentos se basan en los canales artificiales que están en territorio nacional. “El Gobierno nunca ha tenido políticas de resguardar la soberanía, hay una política entreguista, ya lo hemos visto con el fracaso de la demanda marítima”, añadió. La diputada de Comunidad Ciudadana Lissa Claros indicó que las organización potosinas pidieron a sus representantes realizar acciones en contra de las autoridades que estuvieron a cargo de la demanda. Adelantó que si la sentencia es adversa, pedirán juicio de responsabilidades en contra de Evo Morales y activarán procesos penales contra del exagente ante La Haya Eduardo Rodríguez Veltzé y del equipo a cargo del proceso. “Nos han pedido acciones en contra los responsables, en caso de que la demanda salga negativa, estamos trabajando eso. Si la sentencia es negativa corresponde un juicio de responsabilidades contra Evo Morales y un proceso contra Rodríguez Veltzé y quienes fueron parte de encarar este proceso”, aseveró. Claros dijo que pedirá a los presidentes del Senado y de Diputados, Andrónico Rodríguez y Jerges Mercado, mediante notas, que no viaje ninguna comisión desde la Asamblea Legislativa a La Haya para la lectura de la sentencia. Expresó que eso solo sería un “gasto insulso”, que no corresponde. El senador del Movimiento Al Socialismo Félix Apji declaró que no debe haber pesimismo, puesto que no se conoce la sentencia. Detalló que una vez sea público el fallo, debe hacerse un análisis de cómo encararon la demanda en el gobierno de Morales y la gestión transitoria, porque a la actual administración solo le tocó la parte de los alegatos. “Ahora no podemos adelantar criterios de que: si nos va ir bien o mal. Chile nos demandó y hay que ver cuál fue la respuesta, la contrademanda, cómo se lo ha manejado en el anterior gobierno y el gobierno, también, de la señora Añez. (...) En algún momento nuestro gobierno anterior ha manejado que el agua es un derecho humano, esas cosas nos puede influir de forma negativa, pero tenemos que esperar la sentencia con optimismo”, aseveró. En junio del 2016, el gobierno chileno demandó a Bolivia en La Haya, corte a la que solicita que determine la naturaleza jurídica del Silala. La sentencia del proceso será leída el 1 de diciembre en el Palacio de la Paz a las 10:00 (hora boliviana). Ajpi manifestó que no corresponde que legisladores viajen para escuchar la sentencia. “Estando aquí o allá, el fallo ya está escrito, eso no va cambiar. En Bolivia nomás creemos que se impresiona en base a fuerza social, en Europa no funciona así, no es por impresión que van a falla, veo innecesario la presencia de parlamentarios”, complementó. La canciller chilena, Antonia Urrejola, indicó que espera que a partir del fallo sobre el Silala “se abra una oportunidad para seguir trabajando con Bolivia en una agenda positiva”. Ximena Fuentes, subsecretaria de Relaciones Exteriores y agente de Chile ante La Haya, aseguró que el fallo será bueno para ambas partes. “Creemos que el fallo va a ser bueno, bueno para ambas partes, no solo para Chile, porque nos va a permitir colaborar y cooperar en una materia muy importante que son los recursos hídricos”, expresó.