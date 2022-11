PGE 2023 contempla la emisión de bonos de deuda por $us 2.000 MM





29/11/2022 - 06:16:01

Página Siete.- El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2023 contempla la emisión de bonos de deuda en el extranjero por hasta 2.000 millones de dólares. Analistas señalan que, dadas las condiciones de los mercados de capital internacionales, esta operación no sería conveniente para el país. “Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos por un monto de hasta $us 2.000.000.000 o su equivalente en otras monedas, para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivos”, señala el parágrafo I del artículo 6 del proyecto de ley al que tuvo acceso Página Siete. El parágrafo V del mismo artículo agrega que “la operación financiera podrá o no concretarse en función a la situación de los mercados de capital externos y/o la necesidad de financiamiento del Tesoro General de la Nación”. De acuerdo con el analista económico Germán Molina, el Gobierno estaría recurriendo a la emisión para cubrir la brecha fiscal, financiar proyectos o aumentar las reservas internacionales, sin embargo, advierte que no es un buen momento para realizar la emisión, ya que el costo del crédito externo es elevado. “Es prueba de que el proyecto PGE 2023 requiere financiamiento para cubrir la brecha fiscal de $us 2.000 millones y los recursos que se consigan serán destinados probablemente a proyectos de inversión, el pago del servicio de la deuda externa o a cubrir la necesidad de aumentar las reservas internacionales que tiene. Pero actualmente el costo del crédito externo es elevado y no sería conveniente que el país salga al mercado internacional”, expresó. El experto en temas económicos Gonzalo Chávez coincidió que en la necesidad de recursos del Gobierno es alta, ya que el país arrastra un déficit fiscal elevado por 11 años y ya no se cuenta con otras fuentes de financiamiento, como los ingresos que venían de los hidrocarburos, por lo que se debe acudir a la deuda interna, aumentar los impuestos o emitir deuda en mercados internacionales. “El Gobierno necesita los recursos para cumplir con el gasto y la inversión pública programada por el Gobierno de 4.000 millones de dólares. Entonces, se tienen que buscar estos recursos y la fuente de financiamiento que le queda es el endeudamiento externo”. Chávez agregó que, sin embargo, habrá que ver qué pasa con los mercados internaciones, ya que se ha visto un aumento en las tasas de interés a nivel mundial. “Ahora tenemos un mercado que es sumamente caro, que tiene las tasas están bastante elevadas en todas partes, por lo tanto, conseguir dinero va a ser mucho más caro y habrá que ver a qué tasa podemos colocar esos bonos”. Por su parte, el economista Alberto Bonadona coincidió en que, en este momento, las tasas de interés en los mercados internacionales son elevadas. Sin embargo, dijo que el Gobierno debe encontrar fuentes de financiamiento para poder evitar una posible devaluación de la moneda nacional a causa de la caída de las reservas. “El año pasado, en esta época hubieran podido conseguir mucho más de 2.000 millones a una tasa más baja, el hacerlo ahora supone una tasa de interés más alta y en ascenso. La pregunta que debemos hacernos es qué haría el gobierno si no sale a los mercados de capital o se pide prestado. Si el Estado quiere tener dólares para evitar la devaluación, tiene que prestarse plata en los mercados de capital. El gobierno tiene dos caminos, o emite bonos de deuda o devalúa la moneda. Yo aconsejo que se preste plata”, señaló Bonadona. Emisiones pasadas Bonos En 2012, Bolivia emitió bonos en los mercados internacionales por 500 millones de dólares; al año siguiente, hizo una nueva colocación por otros 500 millones de dólares y, en 2017, ejecutó una adicional por la suma de 1.000 millones de dólares. Recompra En febrero de 2022, emitió 2.000 millones y logró colocar en el mercado financiero internacional 850 millones de dólares con una tasa de interés de 7,5%, que es la más alta de los últimos años. Sin embargo, esta fue una operación de canje y recompra de bonos que tenían vencimientos este año, en 2023 y 2028.