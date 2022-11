Ley del censo necesita para su aprobación 19 votos a favor en el Senado, 15 de la oposición y 4 del MAS





28/11/2022 - 20:27:49

El Deber.- El proyecto de Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral, que se debatirá mañana en el Senado, requiere al menos 19 votos a favor, 15 de la oposición y 4 del MAS para su aprobación y sanción. “En el Senado tendrían que ser 19 votos, si nadie se falta de la oposición, más cuatro del oficialismo tendríamos la ley aprobada. Si bien los tradicionales son los evistas y los renovadores son los arcistas, funcionan de la misma manera”, aseguró el senador Rodrigo Paz de Comunidad Ciudadana (CC). El presidente del Senado Andrónico Rodríguez adelantó que el proyecto será remitido a la comisión de Constitución de esa instancia, donde nuevamente se deberá discutir la norma en grande y en detalle, además de hacer las correcciones necesarias. Esta jornada la única senadora que se mostró a favor de la Ley del censo es Virginia Velasco, mientras desde el Chapare, Leonardo Loza ratificó que no apoyará la propuesta porque "si cedemos luego van a querer separar a Santa Cruz de Bolivia", aseguró. Los parlamentarios miembros de dicha Comisión emitirán un informe que pasará a la presidencia de Cámara. Rodríguez deberá convocar a una sesión para tratar la norma, aprobarla y sancionarla. Este procedimiento puede durar al menos dos semanas o menos, si mañana se aprueba la dispensación de trámite como pedirá la oposición. “Se debía sesionar por tiempo y materia con dispensación de trámite y aprobar la ley de una vez por todas. Así el Gobierno se evita problemas y descansa el pueblo cruceño. El desgaste del presidente Arce, del Gobierno y del propio Evo en esa su negación de generar un censo de verdad es tremendo”, dijo Paz. Rodríguez, en conferencia de prensa, recordó que el censo está normado por la Constitución y la Ley 026, y que los 10 últimos censos no han requerido de una ley exclusiva para su realización. “En la medida que nos llegue el informe, remitiremos a la comisión correspondiente y en consecuencia, emitiremos cualquier criterio”, informó. Proyecciones El senador Rodrigo Paz dijo que la Asamblea Legislativa debe empezar a considerar que para aprobar una ley de repartición de escaños se espera un escenario complejo porque se debe conseguir votación a favor “de que algunos departamentos pierdan curules”. Propuso que es necesario aumentar los escaños en lugar de reducirlos, pero el escenario es adverso para esas modificaciones, ya que el número de parlamentarios está establecido en la Constitución. Otro problema que plantea Paz es la sobrerrepresentatividad. Puso como ejemplo a Chuquisaca donde el 70% de la población vive en zonas urbanas y tiene dos diputados, a diferencia del 30%, del área rural, que tiene tres diputados. “Este fenómeno de darle más al área rural o sectores donde el masismo tiene mayor influencia política, indica que el pueblo no se refleja en el parlamento en su composición. Debe haber un reordenamiento de las circunscripciones para que el valor del habitante tenga más valor que el territorio”, aseguró.