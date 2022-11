Tamaulipas bajo fuego: La violenta jornada por el arresto del líder de una organización criminal





28/11/2022 - 17:55:19

RT.- La madrugada de este lunes varias colonias de la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, registraron enfrentamientos entre civiles y elementos de las fuerzas de seguridad pública por el arresto de un cabecilla de una organización criminal. "Se detuvo a una persona que era jefe de un grupo de la delincuencia y hubo reacciones, pero ya se llevó a cabo esa detención y hay elementos para demostrar que él fue responsable de otros hechos violentos en esa zona y ya se le trasladó a la Ciudad de México, eso fue a las 4:30 de la mañana", detalló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina. Ante la ola de violencia registrada este lunes, el gobierno local emitió una alerta de Situación de Riesgo, bajo la cual se exhortó a la población a extremar precauciones y evitar la circulación por las áreas reportadas como zona de riesgo, así como salidas innecesarias. La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, confirmó que el Centro Regional de Educación (CREDE) de la ciudad decidió suspender las clases de nivel básico para el lunes, en tanto que el Transporte Público Urbano optó por interrumpir un par de horas su servicio. La alerta de seguridad alcanzó al Consulado de EE.UU. en Tamaulipas, que pidió a sus ciudadanos tomar refugio. La Oficina de representación también canceló todas las citas programadas para el día y las contempló para otra fecha.

Violencia en Tamaulipas Hacia las 10:00 de la mañana, hora local, la situación se había normalizado, reportó la alcaldesa Canturosas. No obstante, la autoridad instó a la población a seguir tomando precauciones. Hasta octubre de 2022 se han registrado 328 homicidios dolosos en Tamaulipas, una cifra que coloca al estado en el lugar número 19 de 32 con más asesinatos reportados. No es la primera vez que en México se registran tiroteos para intentar obligar al gobierno a liberar al líder de una organización criminal. En octubre de 2019, el Gobierno federal fue presionado para soltar a Ovidio, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, que fue arrestado por narcotráfico. En aquella ocasión, el presidente López Obrador permitió la liberación del sospechoso para evitar la muerte de personas inocentes, según explicó el mandatario. En Tamaulipas, este lunes las autoridades no cedieron ante la presión armada.