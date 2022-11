Arias anuncia que la próxima batalla es por diputaciones y pide buscar una salida





28/11/2022 - 17:43:03

La próxima distribución de escaños parlamentarios, que será definida con los resultados del próximo censo, según el alcalde Iván Arias será la “próxima batalla” que puede convertirse en una “champa guerra” si es que no se busca una salida con anticipación en el país. “Yo creo que esa es la próxima batalla que vamos a tener, los diputados normalmente son muy mal considerados, ya hemos tenido experiencias en la historia boliviana que le quitas un diputado a un departamento y se arma la tole tole, entonces la próxima tole tole, champa guerra, puede ser esa, entonces para eso tenemos que prever alguna salida”, dijo Arias entrevistado en Fides.



Tal como presentó una propuesta de “ruta crítica” para el censo en 2023, hecho que finalmente no se concretó, pero generó aportes, Arias dijo que encomendó a su equipo técnico las alternativas que permitan definir modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE) para que la cantidad de diputaciones se otorgue en función a la cantidad de población de una región. “Tenemos que pensar también en alternativas, he encargado a planificación política que vayan viendo alternativas, para reformar el artículo pertinente de la Constitución que establece que la



Cámara de Diputados tiene que tener 130. ¿Con qué criterio se hizo aquello? Que nunca iba a crecer Bolivia, que iba a ver una sociedad estática; 130 diputados eso lo dice la Constitución, eso hay que cambiar”, dijo el burgomaestre. Y como ejemplo de lo que puede ser esa modificación, Arias sostuvo que se puede incluir en la Carta Magna que “la Cámara de Diputados, después de cada de censo, se compondrá de nuevos miembros de solamente los departamentos que ganen y no se le quitará a ningún diputado en el parlamento”. El alcalde Arias también hizo referencia a que los diputados supranacionales podrían ser asumidos por las regiones para que sean “diputados poblacionales” para sumarse a las regiones ganadoras. “No estoy diciendo que estás son las soluciones, pero si los bolivianos y la clase política no empieza a pensar alternativas, no empiezan a analizar cómo se va arreglar este entuerto, vamos a estar el próximo año en una ´champa guerra` sobre cómo se va a distribuir”, explicó, a tiempo de señalar que los departamentos con menor población no pierdan diputados, sino que simplemente se considere a los que ganen “de tal manera que la Cámara de Diputados en vez de 130 pues tendrá 135 y así se arregla, se tiene que buscar alguna solución pero no esperemos a ese día”.